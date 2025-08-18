Украина. Премьер лига18 августа 2025, 16:22 |
Клуб УПЛ расторг контракт с игроком, которого ранее забрали в ТЦК
Роман Гагун, похоже, покинет «Кудровку»
18 августа 2025, 16:22
«Кудровка» расторгла контракт с украинским защитником Романом Гагуном, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».
По информации источника, 32-летний футболист уже ищет варианты трудоустройства.
Интересно, что 5 августа появилась информация, что Романа Гагуна забрали в ТЦК, но уже 7 августа он тренировался с командой, однако так и не попал в заявку «Кудровки» ни на один из матчей сезона 2025/26.
Роман Гагун присоединился к «Кудровке» летом 2024 года и за время в клубе успел провести 26 матчей, отличившись 1 голевой передачей.
