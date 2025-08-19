Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Испания
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге

Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 августа мадридский «Реал» проведет матч нового сезона чемпионата Испании по футболу – в Мадриде «бланкос» примут «Осасуну».

Главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо решил в первом матче Ла Лиги довериться Тибо Куртуа, именно бельгиец выйдет в старте, а Андрей Лунин останется в запасе. Ожидается, что в атаке «бланкос» сыграют Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Браим Диас.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Осасуна Реал - Осасуна
Дмитрий Олейник Источник: Yahoo Sports
