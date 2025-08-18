Повторение сценария. Спортинг ровно через год снова забил 6 голов
Тринкоу продолжил бомбардирскую серию «зелено-белых» в первых турах чемпионата
17 августа в матче второго тура чемпионата Португалии «Спортинг» победил «Ароку» со счетом 6:0.
Интересным фактом является то, что ровно год назад «Спортинг» победил «Насьональ» со счетом 6:1 (17.08.2024).
Третий сезон подряд «львы» начинают чемпионат с двух побед. Если брать во внимание 6 последних сезонов, то «Спортинг» уже в пятый раз победил в первых двух стартовых турах.
Сразу трое игроков «львов» сделали дубль в этой игре: Рикарду Мангас, Луис Суарес и Франсишку Тринкау.
Тринкоу продолжил интересную бомбардирскую серию «Спортинга». Уже в пятом сезоне подряд в первых двух турах в составе «зелено-белых» есть игрок, который забивает 3+ гола в чемпионате:
- 2021/22 – Педру Гонсалвеш
- 2022/23 – Педру Гонсалвеш
- 2023/24 – Паулинью
- 2024/25 – Педру Гонсалвеш, Виктор Дьокереш
- 2025/26 – Франсишку Тринкоу
