Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Повторение сценария. Спортинг ровно через год снова забил 6 голов
Португалия
18 августа 2025, 14:15 | Обновлено 18 августа 2025, 14:16
69
0

Повторение сценария. Спортинг ровно через год снова забил 6 голов

Тринкоу продолжил бомбардирскую серию «зелено-белых» в первых турах чемпионата

18 августа 2025, 14:15 | Обновлено 18 августа 2025, 14:16
69
0
Повторение сценария. Спортинг ровно через год снова забил 6 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в матче второго тура чемпионата Португалии «Спортинг» победил «Ароку» со счетом 6:0.

Интересным фактом является то, что ровно год назад «Спортинг» победил «Насьональ» со счетом 6:1 (17.08.2024).

Третий сезон подряд «львы» начинают чемпионат с двух побед. Если брать во внимание 6 последних сезонов, то «Спортинг» уже в пятый раз победил в первых двух стартовых турах.

Сразу трое игроков «львов» сделали дубль в этой игре: Рикарду Мангас, Луис Суарес и Франсишку Тринкау.

Тринкоу продолжил интересную бомбардирскую серию «Спортинга». Уже в пятом сезоне подряд в первых двух турах в составе «зелено-белых» есть игрок, который забивает 3+ гола в чемпионате:

  • 2021/22 – Педру Гонсалвеш
  • 2022/23 – Педру Гонсалвеш
  • 2023/24 – Паулинью
  • 2024/25 – Педру Гонсалвеш, Виктор Дьокереш
  • 2025/26 – Франсишку Тринкоу
По теме:
И Дьекереш не нужен. Спортинг отгрузил сопернику шесть мячей
Умер многолетний чемпион Португалии в составе Бенфики
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Франсишку Тринкау Насьонал Фуншал статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»
Футбол | 18 августа 2025, 12:50 0
Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»
Микель АРТЕТА: «Победа на Олд Траффорд – это огромный результат»

Тренер «Арсенала» высказался по поводу матча первого тура АПЛ

Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17 августа 2025, 14:26 14
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»

Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне

10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
Футбол | 18.08.2025, 11:29
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 32
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 36
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 3
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 12
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем