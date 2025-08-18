Повторение сценария. Спортинг ровно через год снова забил 6 голов

17 августа в матче второго тура чемпионата Португалии «Спортинг» победил «Ароку» со счетом 6:0.

Интересным фактом является то, что ровно год назад «Спортинг» победил «Насьональ» со счетом 6:1 (17.08.2024).

Третий сезон подряд «львы» начинают чемпионат с двух побед. Если брать во внимание 6 последних сезонов, то «Спортинг» уже в пятый раз победил в первых двух стартовых турах.

Сразу трое игроков «львов» сделали дубль в этой игре: Рикарду Мангас, Луис Суарес и Франсишку Тринкау.

Тринкоу продолжил интересную бомбардирскую серию «Спортинга». Уже в пятом сезоне подряд в первых двух турах в составе «зелено-белых» есть игрок, который забивает 3+ гола в чемпионате:

2021/22 – Педру Гонсалвеш

2022/23 – Педру Гонсалвеш

2023/24 – Паулинью

2024/25 – Педру Гонсалвеш, Виктор Дьокереш

2025/26 – Франсишку Тринкоу

