И Дьекереш не нужен. Спортинг отгрузил сопернику шесть мячей
В чемпионате Португалии сыграли матчи второго тура
17 августа было сыграно четыре матча второго тура чемпионата Португалии.
Лиссабонский «Спортинг» легко разобрался с «Ароукой» – 6:0. Дублями отличились Мангас, Суарес и Тринкау.
«Риу Аве» расписал ничью с «Насьоналем» – 1:1. «Брага» на выезде одолела «Алверку» – 3:0.
«Морейренсе» благодаря быстрому голу победил «Санту-Клару» – 1:0
Португалия чемпионаты. 2-й тур
Спортинг – Ароука – 6:0
Голы: Мангас, 20, 50, Суарес, 31 (пенальти), 62, Тринкау, 45, 76
Удаление: Нандин, 30
Риу Аве – Насьонал – 1:1
Голы: Клейтон, 13, – Рамирес, 83
Удаление: Улиссе, 39
Алверка – Брага – 0:3
Голы: Родригес, 12, Орта, 14, Эль Уаззани, 36 (пенальти)
Санта-Клара – Морейренсе – 0:1
Гол: Гильерме, 8
