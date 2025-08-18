Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И Дьекереш не нужен. Спортинг отгрузил сопернику шесть мячей
Чемпионат Португалии
Алверка
17.08.2025 20:00 – FT 0 : 3
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
18 августа 2025, 01:29 | Обновлено 18 августа 2025, 02:12
38
0

И Дьекереш не нужен. Спортинг отгрузил сопернику шесть мячей

В чемпионате Португалии сыграли матчи второго тура

18 августа 2025, 01:29 | Обновлено 18 августа 2025, 02:12
38
0
И Дьекереш не нужен. Спортинг отгрузил сопернику шесть мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа было сыграно четыре матча второго тура чемпионата Португалии.

Лиссабонский «Спортинг» легко разобрался с «Ароукой» – 6:0. Дублями отличились Мангас, Суарес и Тринкау.

«Риу Аве» расписал ничью с «Насьоналем» – 1:1. «Брага» на выезде одолела «Алверку» – 3:0.

«Морейренсе» благодаря быстрому голу победил «Санту-Клару» – 1:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Португалия чемпионаты. 2-й тур

Спортинг – Ароука – 6:0

Голы: Мангас, 20, 50, Суарес, 31 (пенальти), 62, Тринкау, 45, 76

Удаление: Нандин, 30

Риу Аве – Насьонал – 1:1

Голы: Клейтон, 13, – Рамирес, 83

Удаление: Улиссе, 39

Алверка – Брага – 0:3

Голы: Родригес, 12, Орта, 14, Эль Уаззани, 36 (пенальти)

Санта-Клара – Морейренсе – 0:1

Гол: Гильерме, 8

События матча

36’
ГОЛ ! С пенальти забил Амин эль Уаззани (Брага).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Diego Rodrigues (Брага).
По теме:
Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Риу Аве Насьонал Фуншал Алверка Брага Санта-Клара Морейренсе чемпионат Португалии по футболу Франсишку Тринкау
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Футбол | 17 августа 2025, 20:31 16
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу

Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба

ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
Бокс | 17 августа 2025, 10:36 6
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде

В ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса

Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
Футбол | 18.08.2025, 01:10
Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «ЛНЗ – действительно конкурентоспособный коллектив»
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Бокс | 17.08.2025, 13:59
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17.08.2025, 14:26
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 25
Бокс
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 28
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем