Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне

В матче третьего тура УПЛ «Шахтер» на выезде победил «Верес» со счетом 2:0.

Один из голов за «горняков» забил бразильский защитник Винисиус Тобиас. Это был первый гол Винисиуса за «Шахтер», а также он стал уже 7-м бразильцем, который отличился голом за клуб в сезоне 2025/26.

Всего на счету бразильцев уже 17 голов за «Шахтер» в новом сезоне во всех турнирах.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах

4 – Кевин (4 – Лига Европы)

4 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы)

4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)

2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)

1 – Педриньо (Лига Европы)

1 – Эгиналду (Лига Европы)

1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)

В составе «Шахтера» в новом сезоне не забивали голы еще четверо бразильцев: Марлон Гомес, Марлон Сантос, Педру Энрике и Лукас Феррейра.