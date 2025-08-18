Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 13:51 | Обновлено 18 августа 2025, 13:52
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне

За «горняков» не отличились забитым мячом только четверо бразильцев

Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

В матче третьего тура УПЛ «Шахтер» на выезде победил «Верес» со счетом 2:0.

Один из голов за «горняков» забил бразильский защитник Винисиус Тобиас. Это был первый гол Винисиуса за «Шахтер», а также он стал уже 7-м бразильцем, который отличился голом за клуб в сезоне 2025/26.

Всего на счету бразильцев уже 17 голов за «Шахтер» в новом сезоне во всех турнирах.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 4 – Кевин (4 – Лига Европы)
  • 4 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 1 – Педриньо (Лига Европы)
  • 1 – Эгиналду (Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)

В составе «Шахтера» в новом сезоне не забивали голы еще четверо бразильцев: Марлон Гомес, Марлон Сантос, Педру Энрике и Лукас Феррейра.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Burevestnik
уявляю як цьому раді вболівальники Шахтаря.
Бразильці понад усе!!!

Istm
Краще порахувати скільки бразильців завалили серію пенальті з греками.
