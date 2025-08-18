Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
За «горняков» не отличились забитым мячом только четверо бразильцев
В матче третьего тура УПЛ «Шахтер» на выезде победил «Верес» со счетом 2:0.
Один из голов за «горняков» забил бразильский защитник Винисиус Тобиас. Это был первый гол Винисиуса за «Шахтер», а также он стал уже 7-м бразильцем, который отличился голом за клуб в сезоне 2025/26.
Всего на счету бразильцев уже 17 голов за «Шахтер» в новом сезоне во всех турнирах.
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 4 – Кевин (4 – Лига Европы)
- 4 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 1 – Педриньо (Лига Европы)
- 1 – Эгиналду (Лига Европы)
- 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
В составе «Шахтера» в новом сезоне не забивали голы еще четверо бразильцев: Марлон Гомес, Марлон Сантос, Педру Энрике и Лукас Феррейра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кевин намерен продолжить карьеру в «Фулхэме», переговоры состоятся 18 августа
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко
Бразильці понад усе!!!