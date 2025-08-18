Хулиан Альварес сравнялся с Диего Симеоне по количеству голов за Атлетико
Забитый мяч аргентинца не помог его команде одержать победу в стартовом туре Ла Лиги
В матче первого тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» дома победил «Атлетико» со счетом 2:1.
Мадридский «Атлетико» впервые под руководством Диего Симеоне проиграл матч первого тура Ла Лиги. Последний раз это произошло еще в 2009 году под руководством Абеля Ресино (от «Малаги» со счетом 0:3).
Единственный гол за «матрасников» забил Хулиан Альварес прямым ударом со штрафного.
Начиная с прошлого сезона, аргентинский нападающий стал одним из трех игроков в топ-5 европейских лиг, которые трижды отличились подобным образом. Ранее это удалось Омару Мармушу и Бруну Фернандешу.
Этот гол стал для Альвареса 30-м за «Атлетико» во всех турнирах: 18 – Ла Лига, 7 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании.
Интересным фактом является то, что Альварес таким образом повторил достижение своего тренера, Диего Симеоне, по количеству голов в составе «матрасников» (30).
2009 - Atlético de Madrid has lost their first game of a LaLiga season for the first time under Diego Pablo Simeone. Their last defeat on the opening day of the competition was in 2009 against Málaga (0-3) under Abel Resino. Comeback.#RCDEspanyol 💙🤍#AtleticoMadrid ❤🤍 https://t.co/os2eDOw0sI pic.twitter.com/bT8tkIMl4h— OptaJose (@OptaJose) August 17, 2025
3 - Julián Álvarez 🇦🇷 is the player in Europe's top five Leagues who, across all competitions, has scored the most direct free-kick goals since the start of the last season (three as Omar Marmoush 🇪🇬 and Bruno Fernandes 🇵🇹). Cobwebs.#AtleticoMadrid ❤🤍@atletienglish pic.twitter.com/9fYx3cHg9V— OptaJose (@OptaJose) August 17, 2025
