  4. Хулиан Альварес сравнялся с Диего Симеоне по количеству голов за Атлетико
Испания
18 августа 2025, 13:43 |
Хулиан Альварес сравнялся с Диего Симеоне по количеству голов за Атлетико

Забитый мяч аргентинца не помог его команде одержать победу в стартовом туре Ла Лиги

18 августа 2025, 13:43 |
Хулиан Альварес сравнялся с Диего Симеоне по количеству голов за Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В матче первого тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» дома победил «Атлетико» со счетом 2:1.

Мадридский «Атлетико» впервые под руководством Диего Симеоне проиграл матч первого тура Ла Лиги. Последний раз это произошло еще в 2009 году под руководством Абеля Ресино (от «Малаги» со счетом 0:3).

Единственный гол за «матрасников» забил Хулиан Альварес прямым ударом со штрафного.

Начиная с прошлого сезона, аргентинский нападающий стал одним из трех игроков в топ-5 европейских лиг, которые трижды отличились подобным образом. Ранее это удалось Омару Мармушу и Бруну Фернандешу.

Этот гол стал для Альвареса 30-м за «Атлетико» во всех турнирах: 18 – Ла Лига, 7 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании.

Интересным фактом является то, что Альварес таким образом повторил достижение своего тренера, Диего Симеоне, по количеству голов в составе «матрасников» (30).

Эспаньол Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хулиан Альварес Диего Симеоне статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
