Четыре сейва и поражение. Клуб с украинцем вылетел из Кубка Шотландии
«Данди Юнайтед» вместе с Евгением Кучеренко оказался слабее «Килмарнока»
В воскресенье, 17 августа, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Кубка Шотландии.
В одном из поединков клуб из одноимённого города, «Килмарнок», на своем стадионе «Регби Парк» принимал «Данди Юнайтед».
С первых минут в стартовом составе гостей вышел украинский вратарь Евгений Кучеренко, который провёл весь матч.
Голкипер из Украины сделал четыре сейва, однако старания Кучеренко не помогли клубу добиться положительного результата.
«Данди Юнайтед» уступил с минимальным счётом 1:2 и покинул розыгрыш Кубка Шотландии.
В следующем раунде турнира «Килмарнок» встретится с клубом «Сент-Миррен».
Кубок Шотландии. 1/8 финала, 17 августа
«Килмарнок» – «Данди Юнайтед» – 2:1
Голи: Декерс, 6, Лайонс, 69 – Стиртон, 25
