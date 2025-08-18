Четыре сейва и поражение. Клуб с украинцем вылетел из Кубка Шотландии

В воскресенье, 17 августа, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Кубка Шотландии.

В одном из поединков клуб из одноимённого города, «Килмарнок», на своем стадионе «Регби Парк» принимал «Данди Юнайтед».

С первых минут в стартовом составе гостей вышел украинский вратарь Евгений Кучеренко, который провёл весь матч.

Голкипер из Украины сделал четыре сейва, однако старания Кучеренко не помогли клубу добиться положительного результата.

«Данди Юнайтед» уступил с минимальным счётом 1:2 и покинул розыгрыш Кубка Шотландии.

В следующем раунде турнира «Килмарнок» встретится с клубом «Сент-Миррен».

Кубок Шотландии. 1/8 финала, 17 августа

«Килмарнок» – «Данди Юнайтед» – 2:1

Голи: Декерс, 6, Лайонс, 69 – Стиртон, 25

Фотогалерея матча: