Стародубцева потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в Кливленде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде, США.

В первом раунде украинка в двух сетах уступила представительнице США Энн Ли (WTA 64) за 1 час и 53 минуты.

WTA 250 Кливленд. Хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Энн Ли (США) – 5:7, 3:6

В первой партии Юлия дважды вела с брейком (2:0, 5:4), но упустила преимущество.

Стародубцева и Ли провели третье очное противостояние. Юлия во второй раз проиграла американкею.

Энн в 1/8 финала поборется против Ивы Йович (WTA 88), которая в первом круге выбила Анастасию Потапову (WTA 45).

Следующим турниром Стародубцевой будет US Open 2025, матчи основной сетки которого стартуют 24 августа. Юлия выступит на Открытом чемпионате США в основе.