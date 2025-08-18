Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в Кливленде
WTA
18 августа 2025, 04:57 | Обновлено 18 августа 2025, 04:59
65
0

Стародубцева потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в Кливленде

В первом раунде соревнований Юлия проиграла Энн Ли в двух сетах

18 августа 2025, 04:57 | Обновлено 18 августа 2025, 04:59
65
0
Стародубцева потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в Кливленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде, США.

В первом раунде украинка в двух сетах уступила представительнице США Энн Ли (WTA 64) за 1 час и 53 минуты.

WTA 250 Кливленд. Хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Энн Ли (США) – 5:7, 3:6

В первой партии Юлия дважды вела с брейком (2:0, 5:4), но упустила преимущество.

Стародубцева и Ли провели третье очное противостояние. Юлия во второй раз проиграла американкею.

Энн в 1/8 финала поборется против Ивы Йович (WTA 88), которая в первом круге выбила Анастасию Потапову (WTA 45).

Следующим турниром Стародубцевой будет US Open 2025, матчи основной сетки которого стартуют 24 августа. Юлия выступит на Открытом чемпионате США в основе.

По теме:
Юлия Стародубцева – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Одна украинка сыграет на турнире WTA 250 в США на неделе перед US Open 2025
Стала известна первая соперница Ястремской на большом турнире в Цинциннати
Юлия Стародубцева Энн Ли WTA Кливленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Футбол | 17 августа 2025, 09:08 2
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»

Владислав Лупашко достаточно неоднозначно отреагировал на отсутствие Бруниньо

После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2025, 21:50 0
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США

«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
Футбол | 17.08.2025, 22:07
Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
Дьекереш впервые за 5 сезонов не забил в первом туре чемпионата
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17.08.2025, 07:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 9
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 25
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем