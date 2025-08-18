Стародубцева потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в Кливленде
В первом раунде соревнований Юлия проиграла Энн Ли в двух сетах
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде, США.
В первом раунде украинка в двух сетах уступила представительнице США Энн Ли (WTA 64) за 1 час и 53 минуты.
WTA 250 Кливленд. Хард, 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Энн Ли (США) – 5:7, 3:6
В первой партии Юлия дважды вела с брейком (2:0, 5:4), но упустила преимущество.
Стародубцева и Ли провели третье очное противостояние. Юлия во второй раз проиграла американкею.
Энн в 1/8 финала поборется против Ивы Йович (WTA 88), которая в первом круге выбила Анастасию Потапову (WTA 45).
Следующим турниром Стародубцевой будет US Open 2025, матчи основной сетки которого стартуют 24 августа. Юлия выступит на Открытом чемпионате США в основе.
