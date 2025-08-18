«Это маловероятно». Британский журналист оценил перспективы Зинченко

Журналист Football.London Том Кантон, который пишет о лондонском «Арсенале», прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника канониров Александра Зинченко в турецкий «Фенербахче»:

«Кажется маловероятным, что «Арсенал» получит сумму, которая превысит 10 млн фунтов стерлингов», – сказал Кантон ресурсу Fanatik. По его словам, лондонский клуб очень заинтересован в том, чтобы продать украинца.

Также журналист прокомментировал информацию о том, что «Фенербахче» хочет использовать Александра как игрока в центре полузащиты:

«Он очень хорошо играл на этой позиции за сборную Украины и за «Арсенал» в матче с ПСВ в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Это игрок, который привык играть в полузащите.

Он играл за «Арсенал» в предсезонных товарищеских матчах. Так что, если он будет нужен и его не продадут, я думаю, что он может получить игровое время в команде».