Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это маловероятно». Британский журналист оценил перспективы Зинченко
Англия
18 августа 2025, 01:21 |
202
0

«Это маловероятно». Британский журналист оценил перспективы Зинченко

Том Кантон – о будущем украинского защитника Арсенала

18 августа 2025, 01:21 |
202
0
«Это маловероятно». Британский журналист оценил перспективы Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Football.London Том Кантон, который пишет о лондонском «Арсенале», прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника канониров Александра Зинченко в турецкий «Фенербахче»:

«Кажется маловероятным, что «Арсенал» получит сумму, которая превысит 10 млн фунтов стерлингов», – сказал Кантон ресурсу Fanatik. По его словам, лондонский клуб очень заинтересован в том, чтобы продать украинца.

Также журналист прокомментировал информацию о том, что «Фенербахче» хочет использовать Александра как игрока в центре полузащиты:

«Он очень хорошо играл на этой позиции за сборную Украины и за «Арсенал» в матче с ПСВ в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Это игрок, который привык играть в полузащите.

Он играл за «Арсенал» в предсезонных товарищеских матчах. Так что, если он будет нужен и его не продадут, я думаю, что он может получить игровое время в команде».

По теме:
Для трансфера Зинченко есть препятствие. На украинца претендует топ-клуб
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он знает, что должен занять мое место»
Реал предложил Арсеналу обмен звездами, есть ответ канониров
Фенербахче трансферы Арсенал Лондон чемпионат Турции по футболу Александр Зинченко трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17 августа 2025, 08:13 5
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком

Непобежденный британец не планирует выходить на ринг против чемпиона мира из Украины

Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17 августа 2025, 10:14 10
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер

«Горняки» могут продать Кевина

Флик выбрал замену Левандовски. Это один из лучших нападающих века
Футбол | 18.08.2025, 01:15
Флик выбрал замену Левандовски. Это один из лучших нападающих века
Флик выбрал замену Левандовски. Это один из лучших нападающих века
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Футбол | 17.08.2025, 20:23
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
Все решил гол Калафиори. Арсенал нанес поражение МЮ на старте АПЛ
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
Бокс | 17.08.2025, 10:36
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 17
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 8
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 47
MMA
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем