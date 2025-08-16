«Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?

Турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу поделился подробностями о возможном переходе украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в «Фенербахче».

«Арсенал» хочет сказать одну ясную вещь: «Убедите игрока. Удачи вам в этом, и будет как будет». Такова ситуация на данный момент. Все упирается в позицию игрока.

У Зинченко есть и другие предложения. Но «Фенербахче» проявляет наибольший интерес. Спортивный директор клуба Девин Озек уже встречался с Зинченко один на один, они уже имели разговор», – сказал Сабункуоглу YouTube-каналу NOW Spor.

Ранее сообщалось, что Зинченко покидает «Арсенал» и уходит в титулованный клуб, трансфер уже был согласован.