Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?
Англия
16 августа 2025, 23:58 |
403
0

«Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?

Канониры готовы отпустить украинца в турецкий Фенербахче

16 августа 2025, 23:58 |
403
0
«Арсенал сказал одну ясную вещь». Почему затягивается трансфер Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу поделился подробностями о возможном переходе украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в «Фенербахче».

«Арсенал» хочет сказать одну ясную вещь: «Убедите игрока. Удачи вам в этом, и будет как будет». Такова ситуация на данный момент. Все упирается в позицию игрока.

У Зинченко есть и другие предложения. Но «Фенербахче» проявляет наибольший интерес. Спортивный директор клуба Девин Озек уже встречался с Зинченко один на один, они уже имели разговор», – сказал Сабункуоглу YouTube-каналу NOW Spor.

Ранее сообщалось, что Зинченко покидает «Арсенал» и уходит в титулованный клуб, трансфер уже был согласован.

По теме:
Лукас Феррейра повторил путь Илсиньо из Сан-Паулу в Шахтер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Защитник Ливерпуля вошел в число самых дорогих приобретений АПЛ до 19 лет
Александр Зинченко Фенербахче Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Бокс | 16 августа 2025, 00:02 1
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»

Британец – об украинском чемпионе

Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Футбол | 16 августа 2025, 23:27 1
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол

Немцы обыграли в финале Штутгарт

Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16.08.2025, 08:40
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
Футбол | 16.08.2025, 20:01
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 19
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 12
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем