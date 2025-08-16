Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб

Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко продолжит карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Sporx.

По информации источника, стамбульский клуб предложил за 28-летнего игрока 10 млн евро, после чего между сторонами начались уговорившиеся успехом переговоры. Арсенал и Фенербахче достигли соглашения по деталям трансфера.

Отмечается, что подписать украинца хочет лично главный тренер турецкой команды Жозе Моуриньо. Уже в ближайшие дни о трансфере будет объявлено официально.

Сообщалось, что Моуриньо убедил Зинченко перейти в Фенербахче.

Фенербахче Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон Жозе Моуриньо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
serhiy11
Можна було щось і краще знайти ...Удачі !
Перець
Що ще треба щоб зустріти старість
Вано Камикадзе
фенер - це звісно дно ... куди-куди в турцію - це збиті льотчики
Andre Chil
Зіна так, і не стане Зіновієм, офіційне закриття кар'єри
Spaceman
Нарешті здихались від задрота..
