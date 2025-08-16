Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко продолжит карьеру в турецком Фенербахче, сообщает Sporx.
По информации источника, стамбульский клуб предложил за 28-летнего игрока 10 млн евро, после чего между сторонами начались уговорившиеся успехом переговоры. Арсенал и Фенербахче достигли соглашения по деталям трансфера.
Отмечается, что подписать украинца хочет лично главный тренер турецкой команды Жозе Моуриньо. Уже в ближайшие дни о трансфере будет объявлено официально.
Сообщалось, что Моуриньо убедил Зинченко перейти в Фенербахче.
