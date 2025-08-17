Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация US Open 2025: три украинки получили первых соперниц
US Open
17 августа 2025, 21:28 | Обновлено 17 августа 2025, 21:37
Квалификация US Open 2025: три украинки получили первых соперниц

Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева сыграют в отборе к мейджору

Квалификация US Open 2025: три украинки получили первых соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

17 августа состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата США 2025.

Украину в отборе к женскому одиночному разряду представят три теннисистки: Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева.

Снигур в первом раунде поборется против швейцарки Симоны Вальтерт, которая получила 24-й номер посева. Дарья в пятый раз выступит на кортах американского слэма. Ее лучшим результатом является стадия 1/32 финала в 2022 году.

Снигур и Вальтерт провели пять очных противостояний. Счет 3:2 в пользу украинки.

Олейникова на старте встретится с Лизетт Карберой из Австралии. Для Александры это будет дебютное выступление на мейджоре в Нью-Йорке. С Карберой Олейникова ранее никогда не играла.

Соболева в первом круге сыграет с американкой Сашой Викери. Анастасия во второй раз в карьере попала в квалификацию USO. Соболева впервые встретится с Викери.

Матчи отборочной сетки US Open 2025 стартуют в понедельник, 18 августа.

Соперницы украинок в квалификации US Open 2025:

  • Дарья Снигур – Симона Вальтерт [24]
  • Александра Олейникова – Лизетт Карбера
  • Анастасия Соболева – Саша Викери
По теме:
«Калькуляторы можно отложить». Соболева сыграет в квалификации US Open 2025
ФОТО. Свитолина готовится к US Open 2025 в экстремально жарких условиях
Известный итальянский теннисист снялся с US Open 2025
Саша Викери Дарья Снигур Александра Олейникова Анастасия Соболева Лизетт Кабрера Симона Вальтерт US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
