Квалификация US Open 2025: три украинки получили первых соперниц
Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева сыграют в отборе к мейджору
17 августа состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата США 2025.
Украину в отборе к женскому одиночному разряду представят три теннисистки: Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева.
Снигур в первом раунде поборется против швейцарки Симоны Вальтерт, которая получила 24-й номер посева. Дарья в пятый раз выступит на кортах американского слэма. Ее лучшим результатом является стадия 1/32 финала в 2022 году.
Снигур и Вальтерт провели пять очных противостояний. Счет 3:2 в пользу украинки.
Олейникова на старте встретится с Лизетт Карберой из Австралии. Для Александры это будет дебютное выступление на мейджоре в Нью-Йорке. С Карберой Олейникова ранее никогда не играла.
Соболева в первом круге сыграет с американкой Сашой Викери. Анастасия во второй раз в карьере попала в квалификацию USO. Соболева впервые встретится с Викери.
Матчи отборочной сетки US Open 2025 стартуют в понедельник, 18 августа.
Соперницы украинок в квалификации US Open 2025:
- Дарья Снигур – Симона Вальтерт [24]
- Александра Олейникова – Лизетт Карбера
- Анастасия Соболева – Саша Викери
