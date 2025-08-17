11-й Суперкубок Германии и 85-й трофей. Список достижений Баварии

Мюнхенская «Бавария» завоевала 11-й Суперкубок Германии в истории клуба.

16 августа состоялся финальный поединок за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

Для «красных» этот кубок стал 85-м трофеем в истории клуба: 14 из них были завоеваны на европейской арене, а остальные 71 – на внутренней.

Трофеи Баварии за время существования (85)

Чемпионат Германии (34)

Кубок Германии (20)

Суперкубок Германии (11)

Кубок немецкой лиги (6)

Лига чемпионов / Кубок европейских чемпионов (6)

Кубок обладателей кубков (1)

Лига Европы / Кубок УЕФА (1)

Суперкубок УЕФА (2)

Клубный чемпионат мира (2)

Межконтинентальный кубок (2)

Завоеванный Суперкубок Германии также стал для «баварцев» первым с 2022 года.