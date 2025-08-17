Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
17 августа 2025, 16:15 |
11-й Суперкубок Германии и 85-й трофей. Список достижений Баварии

Мюнхенский клуб продолжает доказывать свое звание лучшего клуба страны

Мюнхенская «Бавария» завоевала 11-й Суперкубок Германии в истории клуба.

16 августа состоялся финальный поединок за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.

Для «красных» этот кубок стал 85-м трофеем в истории клуба: 14 из них были завоеваны на европейской арене, а остальные 71 – на внутренней.

Трофеи Баварии за время существования (85)

  • Чемпионат Германии (34)
  • Кубок Германии (20)
  • Суперкубок Германии (11)
  • Кубок немецкой лиги (6)
  • Лига чемпионов / Кубок европейских чемпионов (6)
  • Кубок обладателей кубков (1)
  • Лига Европы / Кубок УЕФА (1)
  • Суперкубок УЕФА (2)
  • Клубный чемпионат мира (2)
  • Межконтинентальный кубок (2)

Завоеванный Суперкубок Германии также стал для «баварцев» первым с 2022 года.

Штутгарт Бавария
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
