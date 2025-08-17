11-й Суперкубок Германии и 85-й трофей. Список достижений Баварии
Мюнхенский клуб продолжает доказывать свое звание лучшего клуба страны
Мюнхенская «Бавария» завоевала 11-й Суперкубок Германии в истории клуба.
16 августа состоялся финальный поединок за Суперкубок Германии между командами «Штутгарт» и «Бавария». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 2:1.
Для «красных» этот кубок стал 85-м трофеем в истории клуба: 14 из них были завоеваны на европейской арене, а остальные 71 – на внутренней.
Трофеи Баварии за время существования (85)
- Чемпионат Германии (34)
- Кубок Германии (20)
- Суперкубок Германии (11)
- Кубок немецкой лиги (6)
- Лига чемпионов / Кубок европейских чемпионов (6)
- Кубок обладателей кубков (1)
- Лига Европы / Кубок УЕФА (1)
- Суперкубок УЕФА (2)
- Клубный чемпионат мира (2)
- Межконтинентальный кубок (2)
Завоеванный Суперкубок Германии также стал для «баварцев» первым с 2022 года.
Bayern Munich win their 11th Supercup, and first since 2022.— Get German Football News (@GGFN_) August 16, 2025
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/3wFK2upoLE
