Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 11:58 |
Первый поединок дня в УПЛ: названы составы Кудровки и Полтавы

Поединок 3-го тура чемпионата Украины начнется в 13:00

Первый поединок дня в УПЛ: названы составы Кудровки и Полтавы
ФК Кудровка

В воскресенье, 17 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Полтава».

Футбольное противостояние пройдет на «Оболонь Арене» в столице Украины – Киеве.

Игра запланирована на 13:00.

Перед стартом поединка «Кудровка» и «Полтава» имеют по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговской области занимает восьмое место, полтавцы – 11-е.

Стартовые составы команд на матч «Кудровка» – «Полтава»

