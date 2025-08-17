Украина. Премьер лига17 августа 2025, 11:58 |
Первый поединок дня в УПЛ: названы составы Кудровки и Полтавы
Поединок 3-го тура чемпионата Украины начнется в 13:00
В воскресенье, 17 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Полтава».
Футбольное противостояние пройдет на «Оболонь Арене» в столице Украины – Киеве.
Игра запланирована на 13:00.
Перед стартом поединка «Кудровка» и «Полтава» имеют по три очка в турнирной таблице, однако клуб из Черниговской области занимает восьмое место, полтавцы – 11-е.
Стартовые составы команд на матч «Кудровка» – «Полтава»
