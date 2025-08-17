Италия17 августа 2025, 16:23 | Обновлено 17 августа 2025, 17:00
14
0
Кубок Италии. Комо, Венеция, Кальяри и Палермо вышли в 1/16 финала
В двух из четырех матчей потребовалась серия пенальти
17 августа 2025, 16:23 | Обновлено 17 августа 2025, 17:00
14
0
Вечером 16 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка Италии.
В двух из четырех матчей потребовалась серия пенальты
Кубок Италии. Комо, Венеция, Кальяри и Палермо вышли в 1/16 финала.
Кубок Италии. 1/32 финала, 16 августа
Венеция – Мантова – 4:0
Комо – Зюдтироль – 3:1
Кальяри – Энтелла – 1:1 (пен. 5:4)
Кремонезе – Палермо – 0:0 (пен. 4:5)
События матча
88’
Филипе Бордон (Зюдтироль) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Да Кунья (Комо).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Daniele Casiraghi (Зюдтироль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 августа 2025, 22:15 1
Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов
Футбол | 17 августа 2025, 14:26 10
Геннадий Буткевич пожаловался на плотный график матчей в новом сезоне
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Футбол | 16.08.2025, 19:38
Футбол | 17.08.2025, 15:59
Комментарии 0
Популярные новости
16.08.2025, 04:40 4
16.08.2025, 04:00 3
16.08.2025, 16:51 4
15.08.2025, 21:03 3
17.08.2025, 00:45 25
16.08.2025, 04:22
16.08.2025, 09:31 29
16.08.2025, 18:59 2