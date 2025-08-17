Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Италии. Комо, Венеция, Кальяри и Палермо вышли в 1/16 финала
Кубок Италии
Комо
16.08.2025 19:30 – FT 3 : 1
Зюдтироль
Италия
17 августа 2025, 16:23 | Обновлено 17 августа 2025, 17:00
14
0

Кубок Италии. Комо, Венеция, Кальяри и Палермо вышли в 1/16 финала

В двух из четырех матчей потребовалась серия пенальти

ФК Венеция

Вечером 16 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка Италии.

В двух из четырех матчей потребовалась серия пенальты

Кубок Италии. Комо, Венеция, Кальяри и Палермо вышли в 1/16 финала.

Кубок Италии. 1/32 финала, 16 августа

Венеция – Мантова – 4:0

Комо – Зюдтироль – 3:1

Кальяри – Энтелла – 1:1 (пен. 5:4)

Кремонезе – Палермо – 0:0 (пен. 4:5)

События матча

88’
Филипе Бордон (Зюдтироль) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Да Кунья (Комо).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Комо).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Daniele Casiraghi (Зюдтироль).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
