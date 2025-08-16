Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Мы не собирались играть на удержание счета»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 17:06
214
0

Главный тренер «Оболони» рассказал о тактических изменениях во время матча с «Рухом»

ФК Оболонь. Александр Антоненко

В пятницу, 15 августа, матчем «Рух» – «Оболонь» началась игровая программа третьего тура УПЛ. Гости одержали победу со счетом 2:1. Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал о секрете успеха.

«Мы в раздевалке разговаривали с ребятами, и они сами говорили, что мы не собирались играть на удержание счета. Но надо передать положительные отзывы сопернику – они нас немного зажали, и до 60-й минуты нам было тяжеловато.

Мы перестроились сразу после двух замен, попытались сыграть повыше. У нас чуть-чуть не получилось, и после воздушной тревоги мы перестроились на 5-4-1. Просто закрылись, потому что видели, что «Рух» начал больше доставлять мяч в штрафную с полуфлангов. Мы поставили крайних полузащитников, которые начали нивелировать это.

Спасибо ребятам. Ощущение победы. Проанализируем, и потом будем делать выводы. Есть очень много информации, ее нужно разобрать».

ФОТО. Форвард Динамо забил свой первый гол в УПЛ в составе киевлян
Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
