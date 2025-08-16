Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «В конце игры потеряли концентрацию»

В пятницу, 15 августа, в Первой лиге состоялся матч 3-го тура «Виктория» – «Левый Берег». Хозяева потерпели поражения со счетом 1:2, пропустив в компенсированное время. Впечатлениями о матче поделился главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

– Почему, по вашему мнению, «Виктория» проиграла?

– Немного в конце игры потеряли концентрацию, ненужный штрафной заработали, с которого мы и пропустили. Хотя сказать в целом – типичная ничейная игра. Но мы где-то потеряли концентрацию в последние минуты и пропустили. Но все равно хочу поблагодарить ребят, что они выдержали очень тяжелую игру. Играли с хорошим соперником. Вот и на фоне этого соперника выглядели совсем неплохо, хоть в первом тайме после забитого гола зря отдали инициативу. Надо было развивать успех, но мы немного сели и этого не нужно было делать в первом тайме. Хотя во втором тайме у нас бы было два неплохих момента, чтобы реализовать их, забить гол, но мы это не смогли сделать, а «Левый Берег» сделал.

– Недавно Виктория подписала двух воспитанников сумского футбола. Имею в виду Назара Юрченко и Владислава Савицкого. Когда болельщики смогут увидеть их на футбольном поле?

Это молодые ребята, мы сейчас видим у них перспективу, вот и рассчитываем на них. Но нужно еще немного потерпеть и они где-то выйдут в игре.