Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Чемпионат Украины
16 августа 2025, 19:20 |
1824
5

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

16 августа 2025, 19:20 |
1824
5
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Киевский клуб «Динамо» готовит трансфер голкипера.

По информации турецких СМИ, киевляне заинтересовались трансфером голкипера сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, который этим летом покинет «Фенербахче».

Конкурентом «Динамо» за трансфер Ливаковича станет известный испанский клуб «Севилья».

В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с заявлением после матча квалификации Лиги чемпионов кипрского «Пафоса» (0:2). Коуч заявил, что команда нуждается в трансферах.

По теме:
Эпицентр – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Динамо забило третий гол в ворота Эпицентра на 58-й минуте
Многолетний вратарь Ман Сити Эдерсон исключен из заявки. Готовится трансфер
Доминик Ливакович Фенербахче Динамо Киев Севилья трансферы Ла Лиги трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря вернула игрокам премиальные. Но придумала новую систему
Футбол | 16 августа 2025, 16:50 4
Заря вернула игрокам премиальные. Но придумала новую систему
Заря вернула игрокам премиальные. Но придумала новую систему

Премиальные только за три победы кряду

Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16 августа 2025, 04:22 0
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»

Американец – об украинце

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 16.08.2025, 16:59
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16.08.2025, 07:20
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Заворотный
Це на місце Шапаренка?)) Шо вони там курять? Нещерет звичайно не топ, але це не найпроблемніша ланка
Ответить
0
Pavlo Sydorenko
Украина или Испания, что же выберет Ливакович?
Ответить
0
verastepler
ну звісно Лівакович зарішає всі проблеми киян. Імпотентну організацію атакуючих дій і взагалі зарухає команду . Все діло у воротарі ясень красень.
Ответить
0
GloryUkraine
Не вірю.
Ответить
0
Lulinnha
Что-то тут не так... 
Ответить
0
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 2
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем