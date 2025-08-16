Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Киевский клуб «Динамо» готовит трансфер голкипера.

По информации турецких СМИ, киевляне заинтересовались трансфером голкипера сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, который этим летом покинет «Фенербахче».

Конкурентом «Динамо» за трансфер Ливаковича станет известный испанский клуб «Севилья».

В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с заявлением после матча квалификации Лиги чемпионов кипрского «Пафоса» (0:2). Коуч заявил, что команда нуждается в трансферах.