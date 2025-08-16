Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16 августа в 18:00 по киевскому времени состоится товарищеский матч
16 августа состоится товарищеский матч между командами Рома и Неом.
Поединок пройдет на стадионе Стадио Бенито Стирпе в Фрозиноне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Ромы.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
