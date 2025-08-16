16 августа состоится товарищеский матч между командами Рома и Неом.

Поединок пройдет на стадионе Стадио Бенито Стирпе в Фрозиноне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Ромы.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.