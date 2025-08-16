Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рома
16.08.2025 18:00 - : -
Неом
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 августа 2025, 18:00 |
438
0

Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа в 18:00 по киевскому времени состоится товарищеский матч

16 августа 2025, 18:00 |
438
0
Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 августа состоится товарищеский матч между командами Рома и Неом.

Поединок пройдет на стадионе Стадио Бенито Стирпе в Фрозиноне. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рома – Неом. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Ромы.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Интер – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Довбик близок к трансферу в именитый клуб, идут переговоры
«Это препятствие» В Италии намекнули на конфликт между Довбиком и Гасперини
Рома Рим Артем Довбик Неом СК товарищеские матчи смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 15 августа 2025, 21:03 3
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира

Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание испанского гранда

Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
Футбол | 16 августа 2025, 17:45 1
Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»
Тренер Александрии: «Кампуш и Ковалец оправлены в дубль. Это правда»

Нестеренко оценил поражение в матче УПЛ

Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Теннис | 15.08.2025, 21:24
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 11:00
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
15.08.2025, 04:12 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем