Довбик снова не смог забить. Рома провела результативный матч с саудитами
Волки сыграли 2:2 с Неомом
16 августа состоялся товарищеский матч между командами Рома и Неом.
Поединок прошел на стадионе Стадио Бенито Стирпе во Фрозиноне. Встреча завершилась вничью 2:2.
Голы за волков сегодня забивали Бриан Кристанте и Матиас Суле.
Украинец Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на поле в начале второго тайма. Артем не смог забить – его безголевая серия составляет уже четыре матча на предсезонном сборе.
Рома провела последний товарищеский спарринг. Римляне уже 23 августа сыграют первый матч в Серии А против Болоньи.
Товарищеский матч, 16 августа.
Рома – Неом – 2:2
Голы: Кристанте, 25, Суле, 32 – Бенрахма, 26, Абди, 38.
