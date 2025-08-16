Довбик снова не смог забить. Рома провела результативный матч с саудитами

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16.08.2025 18:00 – FT 2 : 2
16 августа 2025, 19:55 | Обновлено 16 августа 2025, 19:56
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 августа состоялся товарищеский матч между командами Рома и Неом.

Поединок прошел на стадионе Стадио Бенито Стирпе во Фрозиноне. Встреча завершилась вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за волков сегодня забивали Бриан Кристанте и Матиас Суле.

Украинец Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на поле в начале второго тайма. Артем не смог забить – его безголевая серия составляет уже четыре матча на предсезонном сборе.

Рома провела последний товарищеский спарринг. Римляне уже 23 августа сыграют первый матч в Серии А против Болоньи.

Товарищеский матч, 16 августа.

Рома – Неом – 2:2

Голы: Кристанте, 25, Суле, 32 – Бенрахма, 26, Абди, 38.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
