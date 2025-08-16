Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча

«Рома» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 16 августа, команда Артема Довбика провела спарринг с клубом «Неом» из Саудовской Аравии.

Поединок закончился вничью 2:2. Все голы команды забили до перерыва. В составе «Ромы» отличились Бриан Кристанте и Матиас Суле.

Артем Довбик вышел на второй тайм. Забить украинскому форварду «Ромы» не удалось. Безголевая серия Довбика составляет уже четыре матча на предсезонном сборе.

Товарищеский матч. 16 августа. Фрозиноне, Италия

Рома (Италия) – Неом (Саудовская Аравия) – 2:2

Голы: Кристанте, 25, Суле, 32 – Бенрахма, 26, Абди, 38.

Видео голов и обзор матча