Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Рома
16.08.2025 18:00 – FT 2 : 2
Неом
Италия
16 августа 2025, 21:02
Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча

«Рома» провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата

Рома – Неом – 2:2. Как сыграл Довбик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 16 августа, команда Артема Довбика провела спарринг с клубом «Неом» из Саудовской Аравии.

Поединок закончился вничью 2:2. Все голы команды забили до перерыва. В составе «Ромы» отличились Бриан Кристанте и Матиас Суле.

Артем Довбик вышел на второй тайм. Забить украинскому форварду «Ромы» не удалось. Безголевая серия Довбика составляет уже четыре матча на предсезонном сборе.

Товарищеский матч. 16 августа. Фрозиноне, Италия

Рома (Италия) – Неом (Саудовская Аравия) – 2:2

Голы: Кристанте, 25, Суле, 32 – Бенрахма, 26, Абди, 38.

Видео голов и обзор матча

Артем Довбик Бриан Кристанте Матиас Суле Рома Рим Неом СК
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
