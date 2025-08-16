Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Александрия
16.08.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 10:48 | Обновлено 16 августа 2025, 10:56
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 3-го тура УПЛ состоится 16 августа в 13:00

16 августа 2025, 10:48 | Обновлено 16 августа 2025, 10:56
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 16 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встретятся на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Александрия – Металлист 1925
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 смотреть онлайн Александрия Александрия - Металлист 1925
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
