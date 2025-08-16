«Это препятствие» В Италии намекнули на конфликт между Довбиком и Гасперини

Итальянский журналист Тони Дамаскелли намекнул, что в отношениях между главным тренером «Ромы» Джан Пьеро Гасперини и украинским форвардом его команды Артемом Довбиком не все хорошо.

«Пока «Рома» – не идеальна, как и другие клубы Серии А. Препятствием являются отношения между Довбиком и Гасперини, а также вопрос о том, останется ли Дибала. В Гасперине – очень специфический стиль работы», – сказал Дамаскелли в эфире Radio Pomeriggio.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик принял категорическое решение о своем будущем.