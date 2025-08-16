Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
WTA
16 августа 2025, 09:02 |
221
1

Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати

Свентек, Рыбакина, Паолини и Кудерметова поборются за трофей WTA 1000 в США

16 августа 2025, 09:02 |
221
1
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 16 августа завершились все четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Третья ракетка мира Ига Свентек разобралась с Анной Калинской. Далее полька встретится с Еленой Рыбакиной – представительница Казахстана выбила Арину Соболенко, которая занимает первое место в мировом рейтинге.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Также отметим, что Соболенко выиграла трофей на этих кортах в 2024 году.

Вторая сеяная Коко Гауфф потерпела поражение от Жасмин Паолини. За выход в финал итальянка поборется с «нейтралкой» Вероникой Кудерметовой, которая обыграла Варвару Грачеву.

Полуфиналы тысячника в Цинциннати пройдут 17 числа.

WTA 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 4:6
Ига Свентек [3] – Анна Калинская [28] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Варвара Грачева [Q] – Вероника Кудерметова – 1:6, 2:6
Жасмин Паолини [7] – Коко Гауфф [2] – 2:6, 6:4, 6:3

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Елена Рыбакина [9] – Ига Свентек [3]
Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини [7]

По теме:
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных
Л. Киченок / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Цинциннати Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Свёнтек Анна Калинская Варвара Грачева Вероника Кудерметова Жасмин Паолини Коко Гауфф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Футбол | 15 августа 2025, 11:39 1
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд

Родриго и Джанлуиджи Доннарумма могут присоединиться к горожанам

В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро
Футбол | 15 августа 2025, 14:12 3
В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро
В Металлисте 1925 подтвердили интерес к игроку Динамо. Дают 3 млн евро

Богдан Бойко считает Александра Яцика сильным футболистом

Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 07:15
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Футбол | 15.08.2025, 17:55
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Свентек одолела нейтралку и третий год подряд вышла в полуфинал Цинциннати
Теннис | 15.08.2025, 19:52
Свентек одолела нейтралку и третий год подряд вышла в полуфинал Цинциннати
Свентек одолела нейтралку и третий год подряд вышла в полуфинал Цинциннати
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Найбільша небезпека усунута, хоча залишається z-татарка. Те, що з нею зможе упоратися Варвара, звісно, було з області ненаукової фантастики, але Паоліні цілком спроможна.
Бажаний фінал, як на мене Риба - Паоліні з перемогою малечі.  Forza, Jasmine! 
Ответить
0
Популярные новости
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
15.08.2025, 06:23 7
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
15.08.2025, 02:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем