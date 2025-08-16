Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати

В ночь на 16 августа завершились все четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Третья ракетка мира Ига Свентек разобралась с Анной Калинской. Далее полька встретится с Еленой Рыбакиной – представительница Казахстана выбила Арину Соболенко, которая занимает первое место в мировом рейтинге.

Также отметим, что Соболенко выиграла трофей на этих кортах в 2024 году.

Вторая сеяная Коко Гауфф потерпела поражение от Жасмин Паолини. За выход в финал итальянка поборется с «нейтралкой» Вероникой Кудерметовой, которая обыграла Варвару Грачеву.

Полуфиналы тысячника в Цинциннати пройдут 17 числа.

WTA 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 4:6

Ига Свентек [3] – Анна Калинская [28] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Варвара Грачева [Q] – Вероника Кудерметова – 1:6, 2:6

Жасмин Паолини [7] – Коко Гауфф [2] – 2:6, 6:4, 6:3

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Елена Рыбакина [9] – Ига Свентек [3]

Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини [7]