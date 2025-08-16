Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Коко Гауфф проиграла Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в США
Вторая ракетка мира Коко Гауфф завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертьфинале американка в трех сетах потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини (WTA 9) за 2 часа и 3 минуты.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала
Жасмин Паолини (Италия) [7] – Коко Гауфф (США) [2] – 2:6, 6:4, 6:3
Это была пятая встреча соперниц. Жасмин в третий раз одолела Коко – все три победы Паолини добыла в 2025 году.
Жасмин в четвертый раз в карьере пробилась в полуфинал тысячника. В Цинциннати она также прошла Марию Саккари, Эшлин Крюгер и Барбору Крейчикову.
Следующей оппоненткой Паолини будет «нейтралка» Вероника Кудерметова, которая выбила Варвару Грачеву.
