Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала

Вторая ракетка мира Коко Гауфф завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале американка в трех сетах потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини (WTA 9) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Жасмин Паолини (Италия) [7] – Коко Гауфф (США) [2] – 2:6, 6:4, 6:3

Это была пятая встреча соперниц. Жасмин в третий раз одолела Коко – все три победы Паолини добыла в 2025 году.

Жасмин в четвертый раз в карьере пробилась в полуфинал тысячника. В Цинциннати она также прошла Марию Саккари, Эшлин Крюгер и Барбору Крейчикову.

Следующей оппоненткой Паолини будет «нейтралка» Вероника Кудерметова, которая выбила Варвару Грачеву.

