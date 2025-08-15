Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 18-летняя украинка Подрез впервые за пять месяцев выиграла два матча подряд
ITF
15 августа 2025, 10:21 |
196
0

18-летняя украинка Подрез впервые за пять месяцев выиграла два матча подряд

Вероника вышла в четвертьфинал турнира ITF W35 в немецком городе Эрвитте

15 августа 2025, 10:21 |
196
0
18-летняя украинка Подрез впервые за пять месяцев выиграла два матча подряд
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 453) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W35 в Эрвитте, Германия.

На немецких соревнованиях Вероника добыла уже две победы: в первом раунде она прошла Елену Малыгину (Эстония, WTA 450), а во втором круге разобралась с Анной Петкович (Германия, WTA 973).

Подрез впервые с конца марта выиграла два матча подряд в основной сетке турниров ITF, когда стала чемпионкой в Гавре, Франция.

15 августа Вероника проведет четвертьфинальный поединок немецкого 35-тысячника против Тессы Йоганны Брокманн (Германия, WTA 378).

ITF W35 Эрвитте. Грунт

  • 1/16 финала: Вероника Подрез (Украина) – Елена Маліыгина (Эстония) – 2:6, 6:4, 6:4
  • 1/8 финала: Вероника Подрез (Украина) – Анна Петкович (Германия) [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)

По теме:
Украинки Олейникова и Подрез не сумели пройти первый раунд на турнирах ITF
Надежда Колб проиграла в квалификации грунтового турнира WTA 250
Подрез не сумела квалифицироваться в основную сетку турнира в Сен-Годан
Вероника Подрез Елена Малыгина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?

Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной

«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
Футбол | 15 августа 2025, 09:32 11
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым
«Не жили бы в одной комнате». Сабо об отношениях между Забарным и Сафоновым

Подобного прецедента на таком высоком уровне еще не было

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати
Теннис | 15.08.2025, 09:02
Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати
Неожиданный соперник у Синнера. Известна первая пара 1/2 финала Цинциннати
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14.08.2025, 23:12
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем