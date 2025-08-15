18-летняя украинка Подрез впервые за пять месяцев выиграла два матча подряд

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 453) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W35 в Эрвитте, Германия.

На немецких соревнованиях Вероника добыла уже две победы: в первом раунде она прошла Елену Малыгину (Эстония, WTA 450), а во втором круге разобралась с Анной Петкович (Германия, WTA 973).

Подрез впервые с конца марта выиграла два матча подряд в основной сетке турниров ITF, когда стала чемпионкой в Гавре, Франция.

15 августа Вероника проведет четвертьфинальный поединок немецкого 35-тысячника против Тессы Йоганны Брокманн (Германия, WTA 378).

ITF W35 Эрвитте. Грунт