18-летняя украинка Подрез впервые за пять месяцев выиграла два матча подряд
Вероника вышла в четвертьфинал турнира ITF W35 в немецком городе Эрвитте
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 453) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W35 в Эрвитте, Германия.
На немецких соревнованиях Вероника добыла уже две победы: в первом раунде она прошла Елену Малыгину (Эстония, WTA 450), а во втором круге разобралась с Анной Петкович (Германия, WTA 973).
Подрез впервые с конца марта выиграла два матча подряд в основной сетке турниров ITF, когда стала чемпионкой в Гавре, Франция.
15 августа Вероника проведет четвертьфинальный поединок немецкого 35-тысячника против Тессы Йоганны Брокманн (Германия, WTA 378).
ITF W35 Эрвитте. Грунт
- 1/16 финала: Вероника Подрез (Украина) – Елена Маліыгина (Эстония) – 2:6, 6:4, 6:4
- 1/8 финала: Вероника Подрез (Украина) – Анна Петкович (Германия) [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)
