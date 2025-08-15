Украинцу забили 4. Университатя едва не потеряла путевку в Q4 ЛК после 0:3

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Спартак Трнава и Университатя Крайова [первый поединок – 0:3].

Коллективы сыграли на стадионе имени Антона Малатинскего. Основное время встречи завершилось со счетом 4:1 в пользу хозяев, но в овертаймах гости забили дважды и все же сумели пройти дальше.

В этом матче все 120 минут сыграли два украинских футболиста Университати: голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук. Романчук на 66-й минуте отметился желтой карточкой, а Исенко, помимо четырех пропущенных, также оформил пять сейвов.

Университатя в Q4 Лиги конференций поборется против турецкого клуба Истанбул Башакшехир.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Спартак Трнава (Словакия) – Университатя Крайова (Румыния) – 4:3 (д.в.) [первый поединок – 0:3]

Голы: Кратохвил, 36, Нвадике, 63, Азанго, 68, Кудличка, 80 – Байарам, 32, Белуце, 101, Нсимба, 117