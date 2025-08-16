Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Он не будет играть в старте Реала, но пусть не падает духом»
16 августа 2025, 23:54
Хаби АЛОНСО: «Он не будет играть в старте Реала, но пусть не падает духом»

Тренер предупредил Фран Гарсию

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо предупредил левого фулбека клуба испанца Фран Гарсию, что он не будет стартовым игроком клуба в новом сезоне

«Фран Гарсия не будет играть в стартовом составе Реала, но он не должен падать духом», – отметил Алонсо.

В прошлом сезоне Гарсия провел 54 матча, забил один гол и сделал пять ассистов. Футболист играл в основе на матче клубного чемпионата мира, где поразил нового тренера.

Ранее сообщалось, что президент «бланкос» Флорентино Перес рассматривал этим летом трансфер Франа Гарсии и еще двух футболистов «Реала».

