Хаби АЛОНСО: «Он не будет играть в старте Реала, но пусть не падает духом»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо предупредил левого фулбека клуба испанца Фран Гарсию, что он не будет стартовым игроком клуба в новом сезоне

«Фран Гарсия не будет играть в стартовом составе Реала, но он не должен падать духом», – отметил Алонсо.

В прошлом сезоне Гарсия провел 54 матча, забил один гол и сделал пять ассистов. Футболист играл в основе на матче клубного чемпионата мира, где поразил нового тренера.

Ранее сообщалось, что президент «бланкос» Флорентино Перес рассматривал этим летом трансфер Франа Гарсии и еще двух футболистов «Реала».