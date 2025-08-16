Хаби АЛОНСО: «Он не будет играть в старте Реала, но пусть не падает духом»
Тренер предупредил Фран Гарсию
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо предупредил левого фулбека клуба испанца Фран Гарсию, что он не будет стартовым игроком клуба в новом сезоне
«Фран Гарсия не будет играть в стартовом составе Реала, но он не должен падать духом», – отметил Алонсо.
В прошлом сезоне Гарсия провел 54 матча, забил один гол и сделал пять ассистов. Футболист играл в основе на матче клубного чемпионата мира, где поразил нового тренера.
Ранее сообщалось, что президент «бланкос» Флорентино Перес рассматривал этим летом трансфер Франа Гарсии и еще двух футболистов «Реала».
