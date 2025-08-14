ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет против клуба Пакш

Лига конференций14 августа 2025, 19:23 | Обновлено 14 августа 2025, 19:35
Житомирское Полесье готовится к ответному матчу квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.
