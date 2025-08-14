Житомирское Полесье готовится к ответному матчу квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет против клуба Пакш