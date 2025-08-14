Более 100 млн фунтов. Ман Юнайтед нацелился на полузащитника

Камерунский полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство «чаек» оценивает 21-летнего футболиста в более чем 100 миллионов фунтов. Данную сумму «красные дьяволы» платить не намерены, но остаются заинтересованными в подписании Балеба.

В прошедшем сезоне Карлос Балеба провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола подготовил для «Манчестер Сити» трансфер за 120 миллионов евро.