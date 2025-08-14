Более 100 млн фунтов. Ман Юнайтед нацелился на полузащитника
Карлос Балеба привлекает внимание английского гранда
Камерунский полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство «чаек» оценивает 21-летнего футболиста в более чем 100 миллионов фунтов. Данную сумму «красные дьяволы» платить не намерены, но остаются заинтересованными в подписании Балеба.
В прошедшем сезоне Карлос Балеба провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола подготовил для «Манчестер Сити» трансфер за 120 миллионов евро.
