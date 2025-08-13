Гвардиола подготовил для Манчестер Сити трансфер за 120 миллионов евро

Английский клуб «Манчестер Сити» занимается поисками полузащитника.

По информации испанских СМИ, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола считает целесообразным приобрести талантливого полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Пеп попросил у руководства клуба выделить на этот трансфер 120 миллионов евро – именно такой ценник установил «Брайтон».

В прошлом сезоне Балеба провел 40 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

