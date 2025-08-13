Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола подготовил для Манчестер Сити трансфер за 120 миллионов евро
Англия
13 августа 2025, 00:58 |
Карлос Балеба может покинуть «Брайтон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английский клуб «Манчестер Сити» занимается поисками полузащитника.

По информации испанских СМИ, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола считает целесообразным приобрести талантливого полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Пеп попросил у руководства клуба выделить на этот трансфер 120 миллионов евро – именно такой ценник установил «Брайтон».

В прошлом сезоне Балеба провел 40 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам команды.

По теме:
Сандерленд близок к установлению интересного трансферного рекорда АПЛ
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Ливерпуль снова готовит чемодан денег. К чемпионам перейдет игрок Пармы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
