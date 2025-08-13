Гвардиола подготовил для Манчестер Сити трансфер за 120 миллионов евро
Карлос Балеба может покинуть «Брайтон»
Английский клуб «Манчестер Сити» занимается поисками полузащитника.
По информации испанских СМИ, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола считает целесообразным приобрести талантливого полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Пеп попросил у руководства клуба выделить на этот трансфер 120 миллионов евро – именно такой ценник установил «Брайтон».
В прошлом сезоне Балеба провел 40 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Саудовской Аравии нацелились на французского нападающего
Смотрите видеообзор ответного матча Ф3 Лиги чемпионов 2025/26