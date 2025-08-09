Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам Манчестер Сити
Англия
09 августа 2025, 20:50 |
936
1

Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам Манчестер Сити

Обладатель Золотого мяча Родри снова травмировался

09 августа 2025, 20:50 |
936
1
Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Пеп Гвардиола

Действующий обладатель Золотого мяча Родри получил травму.

Неприятные новости болельщикам «горожан» сообщил наставник клуба Пеп Гвардиола, назвав травму испанца достаточно серьезной. Повреждение Родри получил на матче клубного чемпионата мира.

Родри вернется на поле ориентировочно в середине-конце сентября. Испанец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, от которой восстановился только на КЧМ-2025.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

По теме:
Первый гол Дьекереша, Арсенал разгромил Атлетик
Менеджер объяснил, почему Челси отважился на дорогой трансфер Мудрика
ВИДЕО. Дьекереш забил первый гол за Арсенал. Бурная реакция фанов
Родри Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09 августа 2025, 02:49 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»

Беллью не обращает внимания на габариты

Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Бокс | 09 августа 2025, 06:30 0
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»

Промоутеру не понравился поступок Пола

УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09.08.2025, 04:38
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Сняли проклятие. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Футбол | 09.08.2025, 17:28
Сняли проклятие. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Сняли проклятие. ЛНЗ минимально одолел Эпицентр
Легенда Реала готов вернуться в клуб
Футбол | 09.08.2025, 19:40
Легенда Реала готов вернуться в клуб
Легенда Реала готов вернуться в клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Як цей хрен отримав ЗМ!???
Ответить
0
Популярные новости
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем