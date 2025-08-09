Гвардиола сообщил ужасную новость болельщикам Манчестер Сити

Действующий обладатель Золотого мяча Родри получил травму.

Неприятные новости болельщикам «горожан» сообщил наставник клуба Пеп Гвардиола, назвав травму испанца достаточно серьезной. Повреждение Родри получил на матче клубного чемпионата мира.

Родри вернется на поле ориентировочно в середине-конце сентября. Испанец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, от которой восстановился только на КЧМ-2025.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.