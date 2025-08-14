Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
15.08.2025 22:00 - : -
Борнмут
Англия
14 августа 2025, 16:38 | Обновлено 14 августа 2025, 17:09
Ливерпуль – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 15 августа в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 15 августа состоится поединок 1-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ливерпуль

Действующий чемпион будет открывать новый сезон чемпионата матчем против стабильного середняка. В прошлом розыгрыше лиги красные набрали 84 очка за 38 поединков и заняли 1-е место, опередив лондонский Арсенал на 10 зачетных пунктов. Не так повезло команде в других национальных турнирах – из Кубка Англии «Ливерпуль» минимально вылетел от «Плимута» в 1/16, а у Карабао Кап потерпел поражение в финальной игре против «Ньюкасла».

Летом «мерсисайдцы» удачно усилились, подписав Вирца, Экитике, Фримпонга, Керкеза и других. Однако также были у команды и трансферы на выход, в частности, Луис Диаз стал игроком «Баварии», а Дарвин Нуньес перебрался в «Аль-Хиляль».

В недавней игре за Суперкубок коллектив уступил «Кристалл Пелас» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 90-х минут. Игра была явно не лучшей в исполнении «Ливерпуля», выявлялись проблемы с сыгранностью и физической подготовкой.

Борнмут

За 38 игр в прошлом сезоне АПЛ «вишни» набрали 56 баллов и заняли 9 место, отстав от зоны еврокубков на 9 зачетных пунктов. Кубок Англии коллектив покинул на стадии четвертьфинала после поражения 2:1 против финалиста «Манчестер Сити».

В межсезонье коллектив покинуло много игроков, в том числе большинство основных футболистов обороны – Керкез, Забарный, Хюйсен и Аризобаллага. Тем не менее, команда качественно усилилась защитниками Трюффе и Диаките, а также вратарем Петровичем. На предсезонке «Борнмут» провел 7 поединков, одержал 3 победы, дважды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами 5 раз побеждал «Ливерпуль» с общим счетом 14:2. В последний раз «Борнмут» выигрывал в этом противостоянии еще в марте 2023 года, минимально одолев «красных» в 27-м туре АПЛ.

Интересные факты

  • «Ливерпуль» забил 86 голов в прошлом сезоне АПЛ – лучший результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» в чемпионате длится уже 17 поединков. Последний раз команда проигрывала на Энфилде в 4-м туре прошлого сезона АПЛ против «Ноттингема».
  • В последних 6 выездных играх «Борнмут» одержал лишь 1 победу, дважды проиграл и 3 раза сыграл вничью.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Аллисон – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Макалистер, Собослай – Гакпо, Вирц, Салах – Экитикэ

Борнмут: Петрович – Трюффе, Сенеси, Хилл, Араухо – Скотт, Адамс – Семенио, Тавернье, Брукс – Эванилсон

Прогноз

Матч-открытие нового сезона АПЛ обещает быть как всегда насыщенным и интересным. Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
