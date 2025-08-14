Экс-игрок Шахтера: «С Панатинаикосом все решится в овертайме»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
14 августа 2025, 16:23 | Обновлено 14 августа 2025, 16:35
Владимир Никитин также считает, что «Полесье» обойдется без форс-мажора

ФК Шахтер Донецк.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Никитин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответные матчи украинских команд в еврокубках.

«Отсутствие по разным причинам Георгия Судакова, Кевина, Дмитрия Криськива, конечно, добавит головной боли руководителю «Шахтера» Арде Турану.

«Горнякам» в Кракове в квалификации Лиги Европы будет тяжело, потому что на прошлой неделе «Панатинаикос» в Афинах произвел приятное впечатление высокой организацией игры, назойливостью. И если бы не надежность вратаря Дмитрия Ризныка, то еще неизвестно удалось ли бы гостям сохранить ничейный счет - 0:0.

Думаю, что в Польше забитые мячи будут. По стилистике сегодняшнее противостояние будет напоминать то, что произошло в Афинах. Все решится в овертайме, где «Шахтеру» удастся склонить чашу весов на свою сторону.

А вот в поединке квалификации Лиги конференций «Пакш» – «Полесье» обойдется без форс-мажора. Комфортные – 3:0 после первого поединка в Прешове позволят подопечным Руслана Ротаня действовать с позиции силы и снова воспользоваться пробелами в игре венгров на флангах защиты при тактическом построении 3-5-2».

Ранее стало известно, что «Панатинаикос» не сможет рассчитывать на основного игрока в матче с «Шахтером».

Владимир Микитин Шахтер Донецк Лига Европы Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос Пакш Полесье Житомир Лига конференций
