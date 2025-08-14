Тренер Пакша: «Удивить соперника нам вряд ли удастся»

Главный тренер венгерского клуба «Пакш» Дьердь Богнар признал заслуженную победу «Полесья» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций (3:0) и поделился планами на второй поединок.

«Хочу подчеркнуть, что в первой игре соперник сыграл лучше и заслуженно победил. На матч-ответ у нас также есть задача – даже если мы не приблизимся к выходу в следующий раунд, мы хотим завершить этот поединок победой.

Считаю, что это серьёзная цель, и мы хотим ей соответствовать. Удивить соперника нам вряд ли удастся», – сказал Богнар.

Второй матч между клубами пройдет 14 августа в венгерском Пакше. Начнется встреча в 20:00.