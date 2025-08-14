Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Пакша: «Удивить соперника нам вряд ли удастся»
Лига конференций
14 августа 2025, 14:52 | Обновлено 14 августа 2025, 14:57
Тренер Пакша: «Удивить соперника нам вряд ли удастся»

Дьердь Богнар без надежды ждет второго матча с «Полесьем»

Origo. Дьердь Богнар

Главный тренер венгерского клуба «Пакш» Дьердь Богнар признал заслуженную победу «Полесья» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций (3:0) и поделился планами на второй поединок.

«Хочу подчеркнуть, что в первой игре соперник сыграл лучше и заслуженно победил. На матч-ответ у нас также есть задача – даже если мы не приблизимся к выходу в следующий раунд, мы хотим завершить этот поединок победой.

Считаю, что это серьёзная цель, и мы хотим ей соответствовать. Удивить соперника нам вряд ли удастся», – сказал Богнар.

Второй матч между клубами пройдет 14 августа в венгерском Пакше. Начнется встреча в 20:00.

По теме:
«Не думаем о 3:0». Игрок Полесья – о втором матче с Пакшем
Мирон МАРКЕВИЧ: «Им нужно забыть результат первого матча»
ВИРТ: «Динамо обречено без легионеров, Шахтер и Полесье пройдут дальше»
Пакш Полесье Житомир Лига конференций
Андрей Витренко Источник: NB1
