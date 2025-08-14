«Не думаем о 3:0». Игрок Полесья – о втором матче с Пакшем

Игрок житомирского «Полесья» Даниил Бескровайный высказался о втором матче с «Пакшем» в третьем раунде квалификации Лиги конференций после уверенной победы в первом поединке (3:0).

«Для нас это второй матч, и первый мы уже оставили в прошлом. Мы не выходим на поле с мыслью, что счёт 3:0. Это новый поединок, и мы будем стараться выиграть его так же, как и первый», – сказал Бескровный.

Напомним, что матч пройдёт 14 августа в венгерском городе Пакш. Начало встречи – в 20:00.