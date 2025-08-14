Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 14:14 |
740
0

Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?

Бразильский игрок «ПСЖ» продолжает собирать кубки в свою коллекцию

14 августа 2025, 14:14 |
740
0
Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).

Маркиньос выиграл свой очередной трофей. Для бразильца он стал уже 38-м в карьере.

По количеству титулов Маркиньос уступает только двум игрокам: Лионелю Месси (44) и Дани Алвесу (42).

Количество трофеев в карьере

  1. 44 – Лионель Месси (Аргентина)
  2. 42 – Дани Алвес (Бразилия)
  3. 38 – Маркиньос (Бразилия)
  4. 36 – Андрес Иньеста (Испания)
  5. 36 – Райан Хиггз (Уэльс)
  6. 36 – Жерар Пике (Испания)
  7. 35 – Пепе (Португалия)
  8. 35 – Криштиану Роналду (Португалия)
  9. 35 – Карим Бензема (Франция)
По теме:
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Суперкубок УЕФА стал четвертым европейским трофеем ПСЖ. У кого больше?
В ПСЖ отреагировали неожиданный поступок капитана. Касается Забарного
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА статистика трофеи ПСЖ Маркиньос Лионель Месси Дани Алвес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 14 августа 2025, 12:50 8
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в королевский клуб

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Футбол | 14.08.2025, 15:29
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Футбол | 13.08.2025, 17:07
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем