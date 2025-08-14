Маркиньос выиграл свой 38-й трофей в карьере. У кого больше?
Бразильский игрок «ПСЖ» продолжает собирать кубки в свою коллекцию
«ПСЖ» стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:2 (4:3 в серии пенальти).
Маркиньос выиграл свой очередной трофей. Для бразильца он стал уже 38-м в карьере.
По количеству титулов Маркиньос уступает только двум игрокам: Лионелю Месси (44) и Дани Алвесу (42).
Количество трофеев в карьере
- 44 – Лионель Месси (Аргентина)
- 42 – Дани Алвес (Бразилия)
- 38 – Маркиньос (Бразилия)
- 36 – Андрес Иньеста (Испания)
- 36 – Райан Хиггз (Уэльс)
- 36 – Жерар Пике (Испания)
- 35 – Пепе (Португалия)
- 35 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 35 – Карим Бензема (Франция)
