Мирон МАРКЕВИЧ: «Им нужно забыть результат первого матча»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций между венгерским «Пакшем» и житомирским «Полесьем»:

«Не расслабится ли «Полесье» после победы 3:0 в первом матче? Нет, я не думаю, что такое возможно. Футболисты понимают, что это еврокубки, престиж клуба и страны. Тем более, что Украина уже потеряла одну команду в Лиге конференций, а нам нужно набирать очки в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому нужно ответственно выйти на поле и забыть о результате первого матча».

Матч «Пакш» – «Полесье» состоится 14 августа в 20:00.