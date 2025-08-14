Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Им нужно забыть результат первого матча»
Лига конференций
Мирон МАРКЕВИЧ: «Им нужно забыть результат первого матча»

Легендарный тренер поделился ожиданиями от матча между Пакшем и Полесьем

УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций между венгерским «Пакшем» и житомирским «Полесьем»:

«Не расслабится ли «Полесье» после победы 3:0 в первом матче? Нет, я не думаю, что такое возможно. Футболисты понимают, что это еврокубки, престиж клуба и страны. Тем более, что Украина уже потеряла одну команду в Лиге конференций, а нам нужно набирать очки в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому нужно ответственно выйти на поле и забыть о результате первого матча».

Матч «Пакш» – «Полесье» состоится 14 августа в 20:00.

