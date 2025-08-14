БУРЯК: «Заборный в ПСЖ за 67 млн? Он один из лучших в Европе»

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о трансфере из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного, который с парижанами уже выиграл первый трофей, а именно Суперкубок УЕФА.

– Леонид Иосифович, что думаете по поводу трансфера Ильи Забарного из «Борнмута» в «ПСЖ» за 67 миллионов евро?

– Я с большой симпатией к нему отношусь. Я его хорошо знаю. И родителей Ильи хорошо знаю. Я рад за него. Он вырос! Это один из лучших футболистов в Европе на своей позиции. Забарный – нормальный парень, а также нормальный хороший футболист. И, как говорится, герой нашел свое место. Илья перешел в достаточно серьезный клуб.

– Все-таки есть разница между «ПСЖ» и «Борнмутом»?

«ПСЖ» – это не «Борнмут» при всем уважении к английской команде. «ПСЖ» – это достаточно серьезный клуб с титулами! Потом, я думаю, что с каким-то багажом знаний и опытом Илья вернется в Украину и будет поднимать украинский футбол.

– И главное, что еще один украинский футболист будет выигрывать титулы в Европе!

– Конечно-конечно. Это все идет в копилку Украины. Но и «Динамо» не забыто. Теперь нужно воспитывать молодежь, которая со временем может стать такой же, как Забарный.