Клуб УПЛ планирует провести на сборах в Турции 11 матчей

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кудровки» одними из первых в УПЛ возобновят тренировочный процесс после отпуска – 7 января 2026 года. А уже 10 января запланирован вылет на сбор в Турцию.

По имеющейся информации, подопечные Василия Баранова намерены провести на заграничном этапе подготовки 11 контрольных матчей, в том числе с земляками из «Вереса». Вернутся они домой за неделю до поединка 17 тура чемпионата с «Зарей» (базовая дата – 21 февраля).

«Кудровка» настроена к началу второй части сезона усилиться 3–4 новичками.

На данный момент команда из Черниговской области набрала 14 очков и занимает 13-е место в УПЛ. 12 декабря она сыграет в рамках 16-го тура в гостях с «Александрией».

Ранее тренер «Кудровки» объяснил домашнее поражение от «Динамо».