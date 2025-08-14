Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей КРАВЧЕНКО: «Нужно выбросить из головы 3:0 и играть с первых минут»
Лига конференций
14 августа 2025, 08:25 | Обновлено 14 августа 2025, 09:03
Сергей КРАВЧЕНКО: «Нужно выбросить из головы 3:0 и играть с первых минут»

Матч «Пакш» – «Полесье» начнется 14 августа в 20:00 по киевскому времени

ФК Полесье. Сергей Кравченко

Старший тренер «Полесья» Сергей Кравченко рассказал о готовности команды к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги конференций, где житомирская команда встретится на выезде с венгерским клубом «Пакш». После первой игры счет поединка – 3:0 в пользу украинцев.

– Сергей Сергеевич, начну с более общего. В целом, как прошла дорога в Пакш? В каком настроении приехала команда? В моральном, физическом прежде всего?

– Игра покажет, в каком мы состоянии. Все прошло хорошо. Доехали мы... Уже главный тренер сказал, что мы не жалуемся и не будем жаловаться, потому что все футболисты, все тренеры стараются попасть в Европу. Мы в чемпионате Украины для чего играем? Чтобы попасть в европейские соревнования. Поэтому мы здесь, мы наслаждаемся каждой игрой, каждым моментом, поэтому мы рады, что мы здесь, и надеемся на завтра, на хороший результат.

– Второй матч будет сложнее, чем первый? И вообще, какого поединка ожидаете и какой игры от соперника ожидаете?

– Сто процентов сложнее, потому что первую игру мы выиграли 3:0. По результату и по игре – достаточно хорошая игра была. Завтра родной стадион, они проигрывают, отступать некуда, поэтому ожидаем очень агрессивную, очень вертикальную игру. В принципе, как и в первой игре, но им нечего терять, поэтому ожидаем очень сложную игру. Нам нужно играть в свою игру и ни в коем случае не защищать счет 3:0. Выбросить из головы, что мы 3:0 первый матч выиграли. Нужно выходить, матч на ноль, и играть с первых минут.

– Вы уже находите этот рецепт, как правильно держать баланс, чтобы играть и в чемпионате успешно, и в еврокубках успешно? Как выдерживать этот баланс?

– Время покажет, потому что не так много сыграли: только с «Карпатами» и с «Колосом». Если обыграли «Карпаты», то можно сказать, что все хорошо. Проиграли «Колосу» – я не буду так говорить. Мы, в принципе, проанализировали игру с «Колосом», довольно неплохая игра. Не заслужили поражения. Немного там где-то что-то не получилось, не забили, пропустили такой гол, можно сказать, курьезный. Но, в принципе, ребята выдержали. И новые ребята, которые там ротацию сделали – неплохо. Не все, но почти все неплохо себя проявили. Опять же, в футболе все по результату. Проиграли – и можно сказать, что мы там что-то не так сделали. Но нам нужно делать ротацию, поэтому это невозможно: два на третий играть шесть игр подряд, или пять, или восемь. Поэтому мы делаем ротацию, и все игроки для нас важны, поэтому все играют. Все должны это понимать, брать на себя ответственность и проявлять себя – это конкуренция.

– После поединка с «Колосом» многие футбольные эксперты сказали о том, что, очевидно, «Полесье» делает ставку на еврокубки. Ведь в первом поединке 3:0 все решено, да? Более или менее. А вы вот сделали ротацию именно на «Колос», а не на вторую игру с «Пакшем».

– Мы ни в коем случае не делаем ставку. Мы делаем ставку и на еврокубки, и на чемпионат. Чемпионат – это тоже очень важно для «Полесья». Мы хотим быть как можно выше, поэтому ни в коем случае. Но нас заставляет ситуация, мы должны это делать. Мы сыграли в четверг игру с «Пакшем», в субботу утром только добрались до Житомира. Ребята, которые играли с «Пакшем», были там – четверо-пятеро, которые играли еще и с «Карпатами». Это очень тяжело, и дорога есть. Поэтому мы должны это делать.

Александр Сильченко
