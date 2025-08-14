Пакш – Полесье. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 августа в 20:00 матч третьего раунда квалификации ЛК
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.
Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).
Ранее Полесье в Q2 ЛК одержало суммарную победу над командой Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1).
Венгерский Пакш по сумме двух матчей обыграл Марибор из Словении (1:0, 1:1).
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной. Проигравшая команда покинет еврокубки.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.
