Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пакш – Полесье. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Пакш
14.08.2025 20:00 - : -
Полесье
14 августа 2025, 06:59 | Обновлено 14 августа 2025, 07:13
Пакш – Полесье. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 августа в 20:00 матч третьего раунда квалификации ЛК

Коллаж Sport.ua. Руслан Ротань

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Ранее Полесье в Q2 ЛК одержало суммарную победу над командой Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1).

Венгерский Пакш по сумме двух матчей обыграл Марибор из Словении (1:0, 1:1).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной. Проигравшая команда покинет еврокубки.

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Пакш – Полесье
Назначены судьи на 3-й тур УПЛ. Кто рассудит поединки Динамо и Шахтера
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир смотреть онлайн Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
