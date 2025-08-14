Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

14 августа в 20:00 на арене в городе Пакш встречаются житомирское Полесье и венгерский Пакш.

Первый матч неделей ранее завершился уверенной победой подопечных Руслана Ротаня (3:0).

Ранее Полесье в Q2 ЛК одержало суммарную победу над командой Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1).

Венгерский Пакш по сумме двух матчей обыграл Марибор из Словении (1:0, 1:1).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной. Проигравшая команда покинет еврокубки.

