Пакш – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

14 августа свою ответную встречу в квалификации Лиги конференций проведут Пакш и Полесье. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Пакш

Венгерский клуб уже успел отыграть пять матчей в этом еврокубковом сезоне. Сначала в квалификации Лиги Европы уступили опытному румынскому гранду ЧФР Клуж – 0:0 дома и 0:3 в гостях.

Уже в Лиге конференций команда смогла выбить из борьбы крепкий словенский Марибор – 1:1 на выезде и 1:0 дома. Оптимистично клуб начал на внутренней арене, набрав 7 очков в трех турах, что позволяет делить лидерство с двумя конкурентами. В последнем туре Пакш в непростой борьбе обыграл на выезде Уйпешт со счетом 2:1.

После первого матча, шансы остаться в еврокубках минимальные, но надо пытаться, особенно на глазах у родной публики.

Полесье

Не самый известный украинский клуб за границей, имеет большие амбиции, от Полесья ждут прогресса, он у команды есть. Свой путь в Лиге конференций команда начала против Санта-Коломы, сенсационно уступив дома со счетом 1:2, потом исправились в гостях – 4:1.

В УПЛ команда начала с выездной победы над Карпатами – 2:0, а во втором, последнем матче неожиданно уступили дома Колосу – 0:1, хотя встреча была откровенно ничейной. Вину за упомянутое поражение взял на себя главный тренер Руслан Ротань.

Полесье в шаге от плей-офф Лиги конференций, но там точно придется сыграть против грозной и мощной Фиорентины, так шансы пройти такого невысокие, однако, надо решить вопрос с венгерским клубом.

Личные встречи

В первом матче Полесье играло только формально дома, принимая соперника на нейтральном стадионе. Украинский клуб считался небольшим фаворитом, но смог одержать убедительную победу со счетом 3:0, особенно подопечным Ротаня удалась первая половина, ведь они до перерыва забили дважды.

Прогноз

В предстоящем матче хозяева небольшие фавориты, хотя сложно представить, что Пакш способен отыграть три мяча.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Пакш – 2,08, ничья – 3,5, победа Полесья – 3,16.

Я думаю, Полесью хватит мастерства, чтоб без большого волнения защитить свое преимущество. Считаю перспективной ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,72.