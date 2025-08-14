Фулхэм предложил 45 млн евро за Кевина, Шахтер хочет больше

22-летний вингер «Шахтера» Кевин уже в ближайшее время может переехать в английскую Премьер-лигу, так как активный интерес в его услугах проявляет «Фулхэм».

Лондонский клуб уже делал несколько предложений бронзовому призеру минувшего сезона УПЛ, однако всякий раз нарывался на отказ. В то же время, по имеющейся информации от инсайдеров, «Фулхэм» уже достиг соглашения с самим Кевином по условиям 5-летнего контракта.

Согласно данным журналиста Николо Скиры, накануне «Фулхэм» сделал очередное предложение «Шахтеру» по Кевину – 45 миллионов евро. Однако «горняки» вновь запросили больше.

Накануне сообщалось, что попытку подписать Кевина предпринимал также лиссабонский «Спортинг».