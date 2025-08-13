Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг сделал щедрое предложение Шахтеру по Кевину
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 16:11 |
1538
0

Спортинг сделал щедрое предложение Шахтеру по Кевину

Впрочем, «горняки» стоят на своем и хотят получить еще больше

13 августа 2025, 16:11 |
1538
0
Спортинг сделал щедрое предложение Шахтеру по Кевину
shakhtar.com. Кевин

Лиссабонский «Спортинг» входит в число клубов, проявляющих явную заинтересованность в подписании 22-летнего вингера «Шахтера» Кевина.

Сообщается, что «львы» вышли на «горняков» с конкретным предложением по бразильцу, выразив готовность заплатить за него более 30 миллионов евро, включая бонусы.

Однако «Шахтер» отклонил предложение португальцев, равно как подобным образом отнесся и к предложению по Кевину от «Фулхэма».

Донецкий клуб хочет получить за Кевина минимум 50 миллионов евро, что не видится выгодной сделкой для «Спортинга», хотя португальский клуб и намерен продолжить работу по поводу подписания вингера «горняков».

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» готов обновить свой трансферный рекорд ради подписания Кевина.

По теме:
Соглашение достигнуто. Фулхэм продолжает работать над трансфером Кевина
«Не дорос». Эксперт оценил вероятность перехода Михавко в Ливерпуль
Рекорд! Вингер Шахтера может перебраться в АПЛ за серьезную сумму
Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Спортинг Лиссабон трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Record.pt
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13 августа 2025, 07:40 4
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение

Андрей Лунин будет получать игровое время в следующем сезоне

ФОТО. Названы лучшие и худшие формы команд АПЛ перед сезоном
Футбол | 13 августа 2025, 16:15 0
ФОТО. Названы лучшие и худшие формы команд АПЛ перед сезоном
ФОТО. Названы лучшие и худшие формы команд АПЛ перед сезоном

Эксперты отметили форму Эвертона

Известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ
Футбол | 13.08.2025, 12:22
Известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ
Известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
12.08.2025, 00:55 5
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 9
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 3
Другие виды
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 43
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 10
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем