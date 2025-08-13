Спортинг сделал щедрое предложение Шахтеру по Кевину

Лиссабонский «Спортинг» входит в число клубов, проявляющих явную заинтересованность в подписании 22-летнего вингера «Шахтера» Кевина.

Сообщается, что «львы» вышли на «горняков» с конкретным предложением по бразильцу, выразив готовность заплатить за него более 30 миллионов евро, включая бонусы.

Однако «Шахтер» отклонил предложение португальцев, равно как подобным образом отнесся и к предложению по Кевину от «Фулхэма».

Донецкий клуб хочет получить за Кевина минимум 50 миллионов евро, что не видится выгодной сделкой для «Спортинга», хотя португальский клуб и намерен продолжить работу по поводу подписания вингера «горняков».

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» готов обновить свой трансферный рекорд ради подписания Кевина.