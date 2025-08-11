Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фулхэм предложил рекордные для себя деньги за игрока Шахтера
11 августа 2025, 22:10
Фулхэм предложил рекордные для себя деньги за игрока Шахтера

Кевина в своей команде очень хочет видеть наставник «белых» Марку Силва

Фулхэм предложил рекордные для себя деньги за игрока Шахтера
shakhtar.com. Кевин

Клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм» направил в адрес «Шахтера» рекордное как для себя предложение по 22-летнему вингеру Кевину.

За бразильца «белые» выразили готовность заплатить 34 миллиона фунтов, что эквивалентно 39,3 миллионам евро (самой дорогой покупкой в истории «Фулхэма» является Эмиль Смит-Роу, на подписание которого был потрачен 31,8 миллиона евро).

Ожидается, что предложение будет отклонено, так как «горняки» хотят получить за одного из лидеров своей атаки порядка 43,3 миллионов фунтов (50 миллионов евро).

Кевин впечатлил селекционеров «Фулхэма» отличными выступлениями в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов, где забил два мяча – в ворота «Баварии» и «Бреста».

Текущая летняя трансферная кампания пока выглядит чрезмерно скромной для «Фулхэма», так как этот клуб не осуществил ни одной большой покупки. И главный тренер «белых» Марку Силва настаивает, чтобы до начала сентября клуб оформил подписание как минимум четырех качественных новичков, среди которых португальский специалист очень хочет видеть и Кевина.

Контракт Кевина с «Шахтером» действует до 31 декабря 2028 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Фулхэм» сделал второе предложение «Шахтеру» по поводу покупки Кевина за 37 миллионов евро + бонусы. Пока неизвестно, идет ли речь в британских источниках об этом же предложении, или «белые» успели улучшить его, получив отказ по прежнему.

Кевин (Шахтер) Фулхэм Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: Evening Standard
avk2307
Для Фулхема первый приоритет Нельсон, т.к. он уже играл у них в прошлом сезоне.
Проблема в том, что Арсенал хочет продать его, а Фулхем хочет продлить аренду.
И вот тут не понятно реально ли предлагали Шахтеру что то или это игра Фулхема менеджеров чтобы с Арсеналом по Нельсону торговаться. (тот точно дешевле обойдется чем Кевин)
