Фулхэм предложил рекордные для себя деньги за игрока Шахтера

Клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм» направил в адрес «Шахтера» рекордное как для себя предложение по 22-летнему вингеру Кевину.

За бразильца «белые» выразили готовность заплатить 34 миллиона фунтов, что эквивалентно 39,3 миллионам евро (самой дорогой покупкой в истории «Фулхэма» является Эмиль Смит-Роу, на подписание которого был потрачен 31,8 миллиона евро).

Ожидается, что предложение будет отклонено, так как «горняки» хотят получить за одного из лидеров своей атаки порядка 43,3 миллионов фунтов (50 миллионов евро).

Кевин впечатлил селекционеров «Фулхэма» отличными выступлениями в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов, где забил два мяча – в ворота «Баварии» и «Бреста».

Текущая летняя трансферная кампания пока выглядит чрезмерно скромной для «Фулхэма», так как этот клуб не осуществил ни одной большой покупки. И главный тренер «белых» Марку Силва настаивает, чтобы до начала сентября клуб оформил подписание как минимум четырех качественных новичков, среди которых португальский специалист очень хочет видеть и Кевина.

Контракт Кевина с «Шахтером» действует до 31 декабря 2028 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Фулхэм» сделал второе предложение «Шахтеру» по поводу покупки Кевина за 37 миллионов евро + бонусы. Пока неизвестно, идет ли речь в британских источниках об этом же предложении, или «белые» успели улучшить его, получив отказ по прежнему.