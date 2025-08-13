Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Тоттенхэм снова забил ПСЖ. Команда Энрике горит 0:2
Франция
13 августа 2025, 23:12 | Обновлено 13 августа 2025, 23:24
Автором гола стал Кристиан Ромеро

Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.

На 47-й минуте «шпоры» повели со счетом 2:0. Гол забил центрбек Кристиан Ромеро.

По теме:
ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2 [пен. 4:3]. Суперкамбэк парижан. Видео голов и обзор
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут пенальти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
