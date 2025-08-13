Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы
Лига Европы
13 августа 2025, 22:27 | Обновлено 13 августа 2025, 23:33
142
0

ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы

Горняки сыграют ответный матч против Панатинаикоса

13 августа 2025, 22:27 | Обновлено 13 августа 2025, 23:33
142
0
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы
ФК Шахтер

13 августа, накануне матча-ответа третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле городского стадиона имени Хенрика Реймана в Кракове.

Как предусмотрено регламентом УЕФА, первые 15 минут были открыты для представителей медиа, которые имели возможность наблюдать за началом сессии «оранжево-черных». Далее занятие продолжалось в закрытом режиме, подопечные Арды Турана работали над удержанием мяча, игровыми аспектами и ударами по воротам.

Матч-ответ третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Панатинаикос» состоится в четверг, 14 августа, в Кракове на Городском стадионе имени Хенрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы

По теме:
ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Шахтер - Панатинаикос фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Бокс | 13 августа 2025, 00:21 1
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»

«Железный Майк» – о Мухаммеде Али

Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»

Промоутер – о бое Пол – Джошуа

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 13.08.2025, 20:15
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 13.08.2025, 23:50
ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенхэмом
ВИДЕО. Интрига еще жива! ПСЖ отыграл один гол в матче с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
Матчи на престижном турнире в Цинциннати прерваны. Известна причина
12.08.2025, 01:15 6
Теннис
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 26
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 25
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем