13 августа, накануне матча-ответа третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле городского стадиона имени Хенрика Реймана в Кракове.

Как предусмотрено регламентом УЕФА, первые 15 минут были открыты для представителей медиа, которые имели возможность наблюдать за началом сессии «оранжево-черных». Далее занятие продолжалось в закрытом режиме, подопечные Арды Турана работали над удержанием мяча, игровыми аспектами и ударами по воротам.

Матч-ответ третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Панатинаикос» состоится в четверг, 14 августа, в Кракове на Городском стадионе имени Хенрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы