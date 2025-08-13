Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Лига Европы
13 августа 2025, 22:04 | Обновлено 13 августа 2025, 22:16
624
0

Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

13 августа 2025, 22:04 | Обновлено 13 августа 2025, 22:16
624
0
Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран провел пресс-конференцию накануне матча-ответа Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом» в Q3 Лиги Европы, который состоится в Кракове 14 августа (после ничьей 0:0 в первом матче).

– Прежде всего я хотел бы сказать, что произошла трагическая ситуация в семье Судакова, и я выражаю свои соболезнования ему и его семье. Нам очень жаль, что его отец ушел из жизни. Искренне разделяю эту печаль всем сердцем. Мы все вместе с Георгием в этом. Для нас это эмоциональный день. Мы узнали об этом во время поездки. Вся семья «Шахтера» и я лично очень расстроены этим и разделяем печаль с Судаковым.

Что касается игры, завтра нас ждет сложный матч. Мы ожидаем, что он будет похож на первый поединок. Очень уважаем «Панатинаикос», их тренера и игроков. Мы будем готовы к их атакам. Конечно, будет непросто, но мы постараемся не позволить им легко использовать стандарты. И мы к этому готовы. Конечно, у них будут свои моменты, играть против «Панатинаикоса» всегда сложно, но я верю, что мы готовы физически и психологически к встрече с ними. У нас много отсутствующих футболистов, но это не оправдание. Став командой, мы ответим на вызовы завтрашнего матча.

– Что вы можете сказать о ситуации в команде, кроме Судакова: есть ли какие-то положительные или отрицательные кадровые новости, кто готов играть завтра, а кто – нет?

– Завтра в матче не будет Крыськива, Траоре, Эгиналду, Кевина, Педриньо и Судакова. Конечно, если спросить меня, легко ли это – нет, не легко. Но трудные времена создают разных героев. И я верю, что завтра героем станет команда. Также верю, что трудные времена сделают нас настоящей семьей. Мы будем играть и за них, наших отсутствующих игроков, мы будем играть за нашу единую семью. Нелегко обойтись почти без шести футболистов, которые обычно выходят в стартовом составе, в самом трудном поединке на данный момент. Но я говорю с первого дня: я доверяю всем своим игрокам. И я верю, что эти 25–26 футболистов способны пройти любое соревнование до конца. Единственная наша проблема – слишком много финальных игр. Если мы пройдем эти раунды и выйдем в групповой этап лиги, нам будет спокойнее. Завтра еще один финал для нас. Но я верю, что эта команда имеет очень яркое будущее.

– Учитывая первый матч с греками, что нужно завтра «Шахтеру», чтобы добиться победы? И будут ли какие-то тактические изменения?

– Мы должны забивать. Больше ничего не нужно. Будем играть по той же тактике. Мы очень хорошо поработали в Афинах.

– У вас уже есть опыт длительных пересечений границ и недостатка времени для восстановления и подготовки к матчам. Как команда себя чувствует в таких условиях, сравнивая ситуацию сейчас и перед домашним матчем с «Бешикташем»?

– Конечно, я не могу сказать, что это легко. Тяжело совершать все эти поездки. Именно поэтому мы едем на почти все матчи на два дня раньше, и в день поездки не тренируемся, но стараемся компенсировать это видеоанализом, больше занимаемся теорией. На это мы не можем повлиять. Не прячемся за оправданиями, а стараемся смотреть на светлую, позитивную сторону, ведь у нас есть все средства, все возможности. Как я уже сказал, тренировок меньше, но в такие периоды мы больше работаем с видеоанализом. По сравнению с периодом игры против «Бешикташа» я чувствую еще больше воодушевления. Мы как команда лучше настроены по сравнению с тем периодом, потому что сейчас мы на другом уровне и осознаем этот уровень. Если мы пройдем этот раунд, то выйдем в плей-офф. Сейчас мы стараемся исправить картину и результаты прошлого сезона. Но мы готовы сделать это завтра.

– Вы сказали, что тщательно анализируете соперника. Что можете сказать о «Панатинаикосе», об уровне этой команды, стиле игры?

– Прежде всего «Панатинаикос» имеет весь необходимый футбольный опыт – это касается как качества игроков, так и клубной культуры. В их составе очень опытные футболисты. Они исповедуют другой стиль игры, который я очень уважаю. И они делают это очень хорошо, особенно в своих переходах и стандартах. Мы должны быть готовы к этому. В своей жизни я имею большой опыт против таких команд – были как поражения, так и победы. Они также будут более агрессивны, потому что им тоже нужно побеждать. Но мы будем готовы ко всем их планам и никогда не отступим.

– Завтра ожидается много украинских болельщиков на стадионе, как и в предыдущем матче с «Бешикташем». Что вы хотели бы сказать людям, которые придут поддержать «Шахтер»?

– Могу сказать нашим болельщикам следующее: независимо от счета, они увидят команду, которой могут гордиться. Эта команда никогда не сдается и приложит все усилия, чтобы победить. Если они хотят увидеть красивый футбол, если хотят радоваться – стоит прийти. И это касается не только фанатов «Шахтера» или украинцев. Это касается всех, кто смотрит футбол. На самом деле это касается каждого в Кракове, ведь футбол прекрасен, когда играют перед зрителями.

По теме:
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
МАРЛОН ГОМЕС: «Надеюсь, мы с Панатинаикосом все решим в основное время»
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк пресс-конференция Шахтер - Панатинаикос Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский выбрал футболиста Динамо, на которого он не рассчитывает
Футбол | 13 августа 2025, 22:03 1
Шовковский выбрал футболиста Динамо, на которого он не рассчитывает
Шовковский выбрал футболиста Динамо, на которого он не рассчитывает

Киевляне не рассчитывают на Эрика Рамиреса

Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12 августа 2025, 23:06 4
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»

Бывший тренер киевского «Динамо» рассказал, чего не хватает столичному клубу

Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Бокс | 13.08.2025, 00:21
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 13.08.2025, 18:20
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 24
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем