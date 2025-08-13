Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран провел пресс-конференцию накануне матча-ответа Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом» в Q3 Лиги Европы, который состоится в Кракове 14 августа (после ничьей 0:0 в первом матче).

– Прежде всего я хотел бы сказать, что произошла трагическая ситуация в семье Судакова, и я выражаю свои соболезнования ему и его семье. Нам очень жаль, что его отец ушел из жизни. Искренне разделяю эту печаль всем сердцем. Мы все вместе с Георгием в этом. Для нас это эмоциональный день. Мы узнали об этом во время поездки. Вся семья «Шахтера» и я лично очень расстроены этим и разделяем печаль с Судаковым.

Что касается игры, завтра нас ждет сложный матч. Мы ожидаем, что он будет похож на первый поединок. Очень уважаем «Панатинаикос», их тренера и игроков. Мы будем готовы к их атакам. Конечно, будет непросто, но мы постараемся не позволить им легко использовать стандарты. И мы к этому готовы. Конечно, у них будут свои моменты, играть против «Панатинаикоса» всегда сложно, но я верю, что мы готовы физически и психологически к встрече с ними. У нас много отсутствующих футболистов, но это не оправдание. Став командой, мы ответим на вызовы завтрашнего матча.

– Что вы можете сказать о ситуации в команде, кроме Судакова: есть ли какие-то положительные или отрицательные кадровые новости, кто готов играть завтра, а кто – нет?

– Завтра в матче не будет Крыськива, Траоре, Эгиналду, Кевина, Педриньо и Судакова. Конечно, если спросить меня, легко ли это – нет, не легко. Но трудные времена создают разных героев. И я верю, что завтра героем станет команда. Также верю, что трудные времена сделают нас настоящей семьей. Мы будем играть и за них, наших отсутствующих игроков, мы будем играть за нашу единую семью. Нелегко обойтись почти без шести футболистов, которые обычно выходят в стартовом составе, в самом трудном поединке на данный момент. Но я говорю с первого дня: я доверяю всем своим игрокам. И я верю, что эти 25–26 футболистов способны пройти любое соревнование до конца. Единственная наша проблема – слишком много финальных игр. Если мы пройдем эти раунды и выйдем в групповой этап лиги, нам будет спокойнее. Завтра еще один финал для нас. Но я верю, что эта команда имеет очень яркое будущее.

– Учитывая первый матч с греками, что нужно завтра «Шахтеру», чтобы добиться победы? И будут ли какие-то тактические изменения?

– Мы должны забивать. Больше ничего не нужно. Будем играть по той же тактике. Мы очень хорошо поработали в Афинах.

– У вас уже есть опыт длительных пересечений границ и недостатка времени для восстановления и подготовки к матчам. Как команда себя чувствует в таких условиях, сравнивая ситуацию сейчас и перед домашним матчем с «Бешикташем»?

– Конечно, я не могу сказать, что это легко. Тяжело совершать все эти поездки. Именно поэтому мы едем на почти все матчи на два дня раньше, и в день поездки не тренируемся, но стараемся компенсировать это видеоанализом, больше занимаемся теорией. На это мы не можем повлиять. Не прячемся за оправданиями, а стараемся смотреть на светлую, позитивную сторону, ведь у нас есть все средства, все возможности. Как я уже сказал, тренировок меньше, но в такие периоды мы больше работаем с видеоанализом. По сравнению с периодом игры против «Бешикташа» я чувствую еще больше воодушевления. Мы как команда лучше настроены по сравнению с тем периодом, потому что сейчас мы на другом уровне и осознаем этот уровень. Если мы пройдем этот раунд, то выйдем в плей-офф. Сейчас мы стараемся исправить картину и результаты прошлого сезона. Но мы готовы сделать это завтра.

– Вы сказали, что тщательно анализируете соперника. Что можете сказать о «Панатинаикосе», об уровне этой команды, стиле игры?

– Прежде всего «Панатинаикос» имеет весь необходимый футбольный опыт – это касается как качества игроков, так и клубной культуры. В их составе очень опытные футболисты. Они исповедуют другой стиль игры, который я очень уважаю. И они делают это очень хорошо, особенно в своих переходах и стандартах. Мы должны быть готовы к этому. В своей жизни я имею большой опыт против таких команд – были как поражения, так и победы. Они также будут более агрессивны, потому что им тоже нужно побеждать. Но мы будем готовы ко всем их планам и никогда не отступим.

– Завтра ожидается много украинских болельщиков на стадионе, как и в предыдущем матче с «Бешикташем». Что вы хотели бы сказать людям, которые придут поддержать «Шахтер»?

– Могу сказать нашим болельщикам следующее: независимо от счета, они увидят команду, которой могут гордиться. Эта команда никогда не сдается и приложит все усилия, чтобы победить. Если они хотят увидеть красивый футбол, если хотят радоваться – стоит прийти. И это касается не только фанатов «Шахтера» или украинцев. Это касается всех, кто смотрит футбол. На самом деле это касается каждого в Кракове, ведь футбол прекрасен, когда играют перед зрителями.