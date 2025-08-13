МАРЛОН ГОМЕС: «Надеюсь, мы с Панатинаикосом все решим в основное время»

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с «Панатинаикосом» в Q3 Лиги чемпионов, который состоится в Кракове 14 августа (после ничьи 0:0 в первом матче).

– Учитывая первый матч с «Панатинаикосом», какую характеристику ты можешь дать сопернику? И что нужно сделать команде, чтобы завтра добиться положительного результата?

– Мы очень интенсивно тренировались в этот период. Считаю, что выполнили все задачи и требования Мистера. Это была довольно длинная неделя, когда мы и тренировались, и играли во внутреннем чемпионате. И я верю, что у нас есть все возможности пройти дальше. Если Бог позволит, мы обязательно это сделаем. Я уверен, что у нас нет недостатка ни в энергии, ни в желании. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь этой цели.

– Завтра у тебя будет ключевая роль в центре поля, насколько ты к этому готов? И готовы ли вы к тому, что может потребоваться не только 90 минут основного времени, но и дополнительное время?

– Как я уже отмечал ранее, мы действительно хорошо подготовлены. Считаю, что к этому моменту мы отлично поработали. Хорошо тренировались не только по количеству занятий, но и, безусловно, по качеству. Я искренне надеюсь, что нам не придется играть дополнительное время или пробивать пенальти. Очень надеюсь, что мы сможем решить все в основное время и, конечно, в нашу пользу.

Все в наших руках, как я уже говорил. Если Бог позволит нам пройти дальше и играть в следующем раунде, я буду очень рад одержать победу как можно раньше. Но, прежде всего, наша главная цель – выйти в плей-офф Лиги Европы. И я могу вас заверить, что с моей стороны и со стороны команды будет сделано все возможное для достижения этой цели.

– Сейчас у команды напряженный график: по два матча в неделю. Как это вообще влияет на ваше состояние и как вы себя чувствуете?

– Мистер с самого начала говорил, что каждый получит свой шанс. Как вы можете видеть, мы используем много игроков, задействуем весь имеющийся состав команды. Именно так мы готовились с самого начала, так как знали по результатам прошлого сезона, что нам придется сыграть квалификационный раунд. Я верю, что у нас действительно отличные футболисты, на которых мы можем рассчитывать, меняя их от одной игры к другой. Особенно учитывая, что нам нужно соревноваться как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках.

Да, действительно, у нас сейчас очень много матчей, но мы, как футболисты, с самого начала уже привыкли к такому формату, привыкли играть, возможно, даже чаще, чем другие. Конечно, иногда не хватает отдыха, но, как я уже говорил, мы постепенно к этому привыкаем. Знаем свои цели, знаем, чего нам следует придерживаться. И я верю, что мы уже в определенной степени адаптированы к такому формату. Завтра встретимся с сильным соперником, игра будет тяжелой. Но я уверен, что все под контролем и мы способны победить.