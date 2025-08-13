Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЛОН ГОМЕС: «Надеюсь, мы с Панатинаикосом все решим в основное время»
Лига Европы
13 августа 2025, 20:57 | Обновлено 13 августа 2025, 21:03
305
0

МАРЛОН ГОМЕС: «Надеюсь, мы с Панатинаикосом все решим в основное время»

Хавбек Шахтера принял участие в предматчевой пресс-конференций

13 августа 2025, 20:57 | Обновлено 13 августа 2025, 21:03
305
0
МАРЛОН ГОМЕС: «Надеюсь, мы с Панатинаикосом все решим в основное время»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с «Панатинаикосом» в Q3 Лиги чемпионов, который состоится в Кракове 14 августа (после ничьи 0:0 в первом матче).

– Учитывая первый матч с «Панатинаикосом», какую характеристику ты можешь дать сопернику? И что нужно сделать команде, чтобы завтра добиться положительного результата?

– Мы очень интенсивно тренировались в этот период. Считаю, что выполнили все задачи и требования Мистера. Это была довольно длинная неделя, когда мы и тренировались, и играли во внутреннем чемпионате. И я верю, что у нас есть все возможности пройти дальше. Если Бог позволит, мы обязательно это сделаем. Я уверен, что у нас нет недостатка ни в энергии, ни в желании. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь этой цели.

– Завтра у тебя будет ключевая роль в центре поля, насколько ты к этому готов? И готовы ли вы к тому, что может потребоваться не только 90 минут основного времени, но и дополнительное время?

– Как я уже отмечал ранее, мы действительно хорошо подготовлены. Считаю, что к этому моменту мы отлично поработали. Хорошо тренировались не только по количеству занятий, но и, безусловно, по качеству. Я искренне надеюсь, что нам не придется играть дополнительное время или пробивать пенальти. Очень надеюсь, что мы сможем решить все в основное время и, конечно, в нашу пользу.

Все в наших руках, как я уже говорил. Если Бог позволит нам пройти дальше и играть в следующем раунде, я буду очень рад одержать победу как можно раньше. Но, прежде всего, наша главная цель – выйти в плей-офф Лиги Европы. И я могу вас заверить, что с моей стороны и со стороны команды будет сделано все возможное для достижения этой цели.

– Сейчас у команды напряженный график: по два матча в неделю. Как это вообще влияет на ваше состояние и как вы себя чувствуете?

– Мистер с самого начала говорил, что каждый получит свой шанс. Как вы можете видеть, мы используем много игроков, задействуем весь имеющийся состав команды. Именно так мы готовились с самого начала, так как знали по результатам прошлого сезона, что нам придется сыграть квалификационный раунд. Я верю, что у нас действительно отличные футболисты, на которых мы можем рассчитывать, меняя их от одной игры к другой. Особенно учитывая, что нам нужно соревноваться как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках.

Да, действительно, у нас сейчас очень много матчей, но мы, как футболисты, с самого начала уже привыкли к такому формату, привыкли играть, возможно, даже чаще, чем другие. Конечно, иногда не хватает отдыха, но, как я уже говорил, мы постепенно к этому привыкаем. Знаем свои цели, знаем, чего нам следует придерживаться. И я верю, что мы уже в определенной степени адаптированы к такому формату. Завтра встретимся с сильным соперником, игра будет тяжелой. Но я уверен, что все под контролем и мы способны победить.

По теме:
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Арда ТУРАН: «Узнали о смерти отца Судакова в дороге. Мы все – с Георгием»
Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос Марлон Гомес пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 18:44 20
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса

Киевляне решили оставить тренера в команде

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Футбол | 13 августа 2025, 20:51 0
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»

Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Бокс | 13.08.2025, 00:21
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12.08.2025, 23:22
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 5
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 69
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем